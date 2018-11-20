 Hakkında soruşturma başlatılan AfD’li politikacı kendini savundu | ALMANYA | DW | 21.11.2018

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ALMANYA

Hakkında soruşturma başlatılan AfD’li politikacı kendini savundu

Yasal olmayan yollardan para bağışı aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Meclis Grup Başkanı Weidel kendini savundu.

Landtagswahl in Bayern - Wahlparty AfD Alice Weidel (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, yasal olmayan yollardan aldığı para bağışına ilişkin olarak kendini savundu. Weidel, Alman meclisindeki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, aldığı para bağışının bir hata olduğuna işaret ederek, bütün paranın geri ödendiğini vurguladı. Weidel, bu olayın vergi mükelleflerini "bir euro dahi” zarara uğratmadığını söyledi.

AfD'li politikacı konuşmasında, koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde 90'lı yılların sonunda ortaya çıkan bağış skandalına atıfta bulunarak, "Partilere yapılan bağışlardan söz etmek istiyorsunuz. Tamam o zaman, gizli kasalardan ve (CDU'nun eski lideri) Helmut Kohl'un bugüne kadar açıklığa kavuşturulamayan para sisteminden söz edelim” dedi. Weidel, koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gazete, basın ve yayın kuruluşlarındaki ortaklıklarını da eleştirdi.

Sağ popülist Weidel'ın ardından söz alan Başbakan Angela Merkel ise isim vermeden AfD'li politikacıyı eleştirdi. Merkel, "Özgürce yürütülen tartışmaların güzel yanı, herkesin ülke için önemli saydığı konu hakkında konuşabilmesi” dedi.

Ne olmuştu?

Konstanz Savcılığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, AfD'li siyasetçiler hakkında siyasi partiler kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya Alice Weidel'ın da dâhil edildiği bildirilmişti.

Almanya'da 2017'de yapılan genel seçimler öncesinde İsviçreli bir firmanın Weidel'in seçim kampanyasında kullanılmak üzere toplam 130 bin euroyu AfD Kontanz Gölü bölge teşkilatına havale ettiği belirtiliyor. AfD, parayı bu yılın nisan ayında iade ettiğini açıklayarak kendini savunmuştu. Ancak Almanya'da siyasi partilerin, Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden para bağışı alması, siyasi partiler kanununa aykırı sayılıyor.

AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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