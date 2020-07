Hakkında soruşturma açılan Pala’ya destek büyüyor

Korona salgınının başından beri yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma açılan halk sağlığı uzmanı Prof. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne savunmasını verdi.

Pala'ya destek için Türkiye’nin her yerinden 44 tabip odası başkanı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Bursa'ya giderek Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplandı. Sendikalar, işçi temsilcileri, Prof. Pala’nın yıllardır verdiği çevre mücadelesine tanık olan köylüler ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu topluluk, "Prof. Kayıhan Pala pandemi gerçeklerinin sözcüsü, bilimsel tutumun onurlu simgesidir" yazılı pankart açtı. "Bilgi varsa panik yoktur", "Bilim insanı bağımsızdır" yazılı dövizler taşıyan topluluk, Prof. Pala savunmasını verirken basın açıklaması yaptı.

Bursa Tabip Odası ve TTB avukatlarıyla birlikte soruşturma komisyonuna savunmasını veren Prof. Kayıhan Pala çıkışta yaptığı açıklamada, kendisine verilen destek ve dayanışma için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bugünlerde gerçek bilim insanlarıyla akademik unvanlı memurlar arasındaki ayrımı gördüğümüz günleri yaşıyoruz. Hiç merak etmeyin, gerçek bilim insanları bilimsel sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek. Bugünleri hep birlikte tarihe not edeceğiz ve bundan önce nasıl davranıyorsak bundan sonra da öyle davranmaya devam edeceğiz."

Pala savunmasını verirken hekimlerden oluşan bir heyet de Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Saim Kılavuz ile görüştü. Heyette yer alan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Soruşturmaya konu olan açıklamaların bir suç olmadığını söyledik. Rektör de bize soruşturma açmanın kendi tercihleri olmadığını, valilik tarafından başlatılan bir süreci yürüttüklerini söyledi."

Dr. Elitez, soruşturma komisyonunun vereceği kararın takipçisi olacaklarını bildirdi.

"Pala, ülkemizde yaşayan insanların bir şansıdır"

Bilim insanlarının halkı bilgilendirme görevi ve sorumluluğu olduğunu hatırlatan 44 tabip odası ortak bir gazete ilanı vererek Prof. Kayıhan Pala’nın yanında olduklarını duyurdu. İlanda, "Güvenilir bir bilim insanı olarak Kayıhan Pala, pandemi sürecinde Türkiye ve uluslararası bilim dünyasının, ülkemizde yaşayan insanların ve özel olarak Bursa’nın bir şansıdır, hava gibi su gibi ihtiyacıdır" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hekim örgütlerinden destek mektubu

Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi de ortak bir mektup kaleme alarak Prof. Kayıhan Pala’ya destek verdi. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Miguel R. Jorge ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Prof. Frank Ulrich Montgomery imzasıyla Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Aldığımız bilgilere göre Prof. Pala, mesleğinin gereklerini yerine getirme dışında bir iş yapmamıştır. Doktorlar olarak hepimiz, her şeyden önce insan yaşamını koruma yemini etmiş kişileriz. Bağlı olduğumuz Uluslararası Tıbbi Etik Kuralları bir doktorun her durumda bağımsız mesleki yargısına başvurmasını ve mesleğinde en yüksek standartları gözetmesini öngörür. Mesleki özerklik ve klinik bağımsızlık, tüm hastalara ve toplumun her kesimine nitelikli sağlık bakım ve hizmeti sağlanması açısından temel öğelerdir. Dile getirdiğimiz bu hususları dikkate alacağınıza ve Prof. Pala hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı vereceğinize inanıyoruz."

"Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?"

Prof. Kayıhan Pala’nın insanı, toplumu, bütün canlıları, içinde yaşadığımız çevreyle birlikte ele alan, bilimsel bilgiye dayalı düşüncelerini toplumla paylaşma sorumluluğunu yerine getiren nadir bilim insanlarından olduğunu söyleyen TTB Başkanı Prof. Sinan Adıyaman da valilik, savcılık ve üniversite rektörlüğünün tavrını eleştirdi. Adıyaman, "Her üç kurumun tutumu, toplumun bilgilenme hakkına ve bilim insanına yöneltilmiş bir tacizdir" dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk de yetkililere seslenerek "Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Öztürk, Bursa’da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı kendi hastanesinde insanları korona teşhisiyle yatırıp tedavi ediyor, test negatif çıktığı için kayıtlara geçirmiyor; söylemeyecek miyiz? Bu ülkede eski bir kara kuvvetleri komutanı koronadan öldü, bir gazeteci açıklayınca öğrendik; söylemeyecek miyiz? Sadece İstanbul'da bu sene geçen yıllara göre 4 binden fazla ölüm var defin ruhsatlarında, bunun neden olduğunu bilmiyor muyuz? Söylemeyecek miyiz? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Bizi susturabileceğinizi mi sanıyorsunuz bu soruşturmalarla? Hayır, hiçbirimizi susturamayacaksınız."

TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz da Pala’ya açılan soruşturmanın sadece bir meslek örgütünün değil, bütün toplumun sorunu olduğunu hatırlattı ve birlikte mücadele edilerek bu sürecin aşılacağını söyledi. "Kayıhan Pala, yalanlara karşı gerçeğin, kötülüğe karşı iyiliğin, barbarlığa karşı dayanışmanın mücadelesini yürütmektedir" diyen Yılmaz şunları söyledi:

"Bu süreci burada bırakmayacağız. Bu dava, Türkiye bilim alanının önemli davalarındandır. Salgın sürecinde bu pervasızlığı yapan idarecilere, bu soruşturmanın altında imzası olanlara bu süreci dar edeceğiz."

"Toplumun her kesimine dokunan bir bilim insanı"

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya da soruşturmanın akademik özgürlüğe, bağımsız tutuma karşı olduğunu dile getirerek, sessiz kalmayacaklarını söyledi. Diyarbakır’dan Bursa’ya giderek Pala’ya destek veren Yerlikaya, sadece meslek örgütlerinin değil, her kesimden insanların rektörlük önünde toplandığını belirterek "Kayıhan Hoca’nın Bursa’daki çevre mücadelesi de gayet iyi biliniyor. Her kesime dokunan bir bilim insanına destek için buradalar. Çevre köylerden insanlar onun Bursa için bir şans olduğunu söylüyor. Toplumun bütün kesimleri, sonuna kadar bu soruşturmanın takipçisi olacak" dedi.

Ne olmuştu?

Bursa Valiliği, Pala’nın 21 Nisan'da enbursa.com haber sitesine verdiği röportajda, "halkı yanlış bilgilendirdiği" ve "paniğe yönlendirici açıklamalar yaptığı" iddiasını ortaya atarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, görevsizlik kararı veren savcılık, dosyayı Uludağ Üniversitesi'ne göndermişti. Üniversitenin başlattığı soruşturma gereği bugün ifade veren Pala hakkında adli bir işlem yapılabilmesi için görev yaptığı üniversitenin onayı gerekiyor.

