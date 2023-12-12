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Hakeme saldırı sonrasında tüm ligler durduruldu

12 Aralık 2023

Hakem Halil Umut Meler’in Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramasının ardından tüm ligler süresiz olarak durduruldu. Saldırıya karışanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hakem Halit Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı
Hakem Halit Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradıFotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramasının ardından Türkiye'de tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Saldırı sonrası yapılan olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek "Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef göstererek hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır" dedi.

TFF Başkanı, kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular ve televizyonda yorumculuk yapan hakem yorumcularını hakemleri hedef göstermek ve bu saldırıya zemin hazırlamakla suçladı, sorumlu kulüp ve yöneticilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Hakem Meler, uğradığı saldırı sonucu sol gözünden yaralandı.
Hakem Meler, uğradığı saldırı sonucu sol gözünden yaralandı.Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Başsavcılık soruşturma başlattı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma devam etmekte olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi, göz altına alınıp mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir" denildi.

Faruk Koca ile birlikte beş kişi adliyede

DHA'nın haberine göre sabah saatlerinde hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam altı kişi adliyeye sevk edildi. Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlenecek. Faruk Koca da, hakem Meler'e saldırının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermiş, karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk ve tekmeyle saldırmıştı. Meler'in Ankaragücü oyuncusu Sowe'a ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart kulübün taraftarlarının büyük tepkisine neden olmuştu. 

DW/BK,JD

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