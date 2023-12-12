Hakem Meler'e saldırı sonrasında üç tutuklama

Hakem Halil Umut Meler’in maç sonrası uğradığı saldırıyla bağlantılı olarak aralarında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu üç kişi tutuklandı.

Hakem Halil Umut Meler'e maç sonrası sahada saldırılmasıyla ilgili olarak Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından' Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştır" bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edildiğini, soruşturmaya titizlikle devam edildiğini bildirdi.

Koca'dan savunma: Amacım yüzüne tükürmekti

Diğer yandan şüpheli Faruk Koca’nın sorgu ve savunmasında, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirttiği öğrenildi. Koca, savunmasında “Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır” dedi.

Hakem Meler: Koca bana 'Seni öldüreceğim' dedi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ise ifadesinde Faruk Koca'nın kendisine "Seni öldüreceğim" dediğini aktardı. Meler, ifadesinde şunları söyledi:

"11 Aralık 2023'de saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor arasındaki süperlig futbol müsabakasını orta hakemiydim. Maçın bitiş düdüğü sonrası MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve yanında bulunan iki şahıs sahaya girerek orta alana kadar geldiler. Faruk Koca benim, sol gözaltıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

Uğradığı saldırı sonucu yaralanan Halil Umut Meler'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tüm ligler durduruldu

Öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramasının ardından Türkiye'de tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıklamıştı.

Saldırı sonrası yapılan olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek "Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef göstererek hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır" dedi.

TFF Başkanı, kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular ve televizyonda yorumculuk yapan hakem yorumcularını hakemleri hedef göstermek ve bu saldırıya zemin hazırlamakla suçladı, sorumlu kulüp ve yöneticilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermiş, karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk ve tekmeyle saldırmıştı. Meler'in Ankaragücü oyuncusu Sowe'a ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart kulübün taraftarlarının büyük tepkisine neden olmuştu.

DW/BK,JD

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