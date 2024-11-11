Hakem Meler'e saldırı davasında Faruk Koca'ya hapis cezası

Geçen yıl MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, dönemin ev sahibi kulüp başkanı ve eski AKP milletvekili Faruk Koca dâhil dört sanığa hapis cezası çıktı.

11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili davada karar açıklandı. Aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu dört sanık, 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmazken sanık Osman Erkam Can ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan eski AKP milletvekili Koca, üç ayrı suçtan 4 yıl 7 ay 12 yıl hapse mahkûm edildi. Mahkeme, sanık Koca'yı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

AKP kurucu üyesi olan ve TBMM'nin 2002-2011 yıllarını kapsayan 22. ve 23. Yasama Dönemi'nde AKP Ankara milletvekilliği yapan Koca, olaylı maç sonrasında bir özür mektubu yayımlayarak Ankaragücü kulüp başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Maç sonunda saldırıya uğrayan Halil Umut Meler yüzüne yumruk yemişti. Meler yerde de tekmelenmişti. Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Diğer hapis cezaları

Sanık Kenan Çelikkaya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 8 ay olmak üzere toplam 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Şahin Yunus Şahin'e aynı suçlardan sırasıyla 3 yıl 7 ay 22 gün ve 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 4 yıl 2 ay 12 gün, sanık Osman Erkam Can'a ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 11 ay 7 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildi.

DW/BK,CÖ

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