  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaTürkiye

Hakan Fidan'dan İsveç açıklaması

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olarak, "İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır" dedi.

https://p.dw.com/p/4TOSH
Türkei Ankara | neu ernannter Außenminister Hakan Fidan
Fotoğraf: AFP

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında İsveç'in NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulunan Fidan, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "teröre destek vererek, teröristlere alan açarak sokakları, caddeleri, şehrin en merkezi meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını" artık herkesin kabullenmesi gerektiğini söyleyerek, "Oyalama taktikleriyle vakit kaybetmek yerine verilen sözlerin tutulmasının daha akılcı, daha faydalı ve devlet ciddiyetine yakışır bir yöntem olacağına inanıyoruz" demişti.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olarak  6 Temmuz'da Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı gerçekleşecek. Ancak Ankara'dan gelen son işaretler İsveç'in üyeliği konusundaki tutumun değişmediğine işaret ediyor.

DW/BÖ,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İsveç'te yaşayan Irkalı Momika, Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm'deki bir cami önünde kur'an yaktı. Momika, tepkilere rağmen yeni eylemler düzenleyeceğini açıkladı.

İsveç'teki eylemci: Yeniden Kur'an yakacağım

İsveç'teki eylemci: Yeniden Kur'an yakacağım

İsveç'te yaşayan Iraklı sığınmacı Momika uluslararası düzeyde gelen tepkilere rağmen önümüzdeki günlerde yeniden Kur'an yakma eylemleri düzenleyeceğini açıkladı.
Politika30 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ece Sarıgül'ün elleri kelepçeli katili, mahkemede bir dosya ile yüzünü kapatıyor

Ece'nin katiline müebbet hapis cezası

Suç13 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cenin kentinde İsrail ordusunun operasyonu sonrası bir sokakta tamamen kullanılamaz hale gelmiş bir otomobil ve yanında bir kişi

Cenin: Dört soruda bilinmesi gerekenler

Cenin: Dört soruda bilinmesi gerekenler

Politika18 dakika önce
Kızamık virüsü

Salgın endişesi: Kızamık hastalığı neden yayılıyor?

Salgın endişesi: Kızamık hastalığı neden yayılıyor?

Sağlık3 saat önce
Raguhn-Jeßnitz vor Bürgermeisterwahl

Almanya'da sağ popülizm neden yükselişte?

Almanya'da sağ popülizm neden yükselişte?

Politika9 saat önce
Belgien Brüssel | NATO Betrrittsantrag Schweden Finnland

İsveç'in NATO üyeliği: Diplomasi trafiği sürüyor

İsveç'in NATO üyeliği: Diplomasi trafiği sürüyor

Politika9 saat önce
İstanbul'da bankamatik'ten para çeken insanlar

Enflasyon ve maaş zammı için geri sayım başladı

Enflasyon ve maaş zammı için geri sayım başladı

Ekonomi21 saat önce
Yunan parlamento binası

Yunanistan'da aşırı sağ yükselişte mi?

Yunanistan'da aşırı sağ yükselişte mi?

Politika2 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön