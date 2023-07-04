Hakan Fidan'dan İsveç açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olarak, "İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında İsveç'in NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulunan Fidan, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "teröre destek vererek, teröristlere alan açarak sokakları, caddeleri, şehrin en merkezi meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını" artık herkesin kabullenmesi gerektiğini söyleyerek, "Oyalama taktikleriyle vakit kaybetmek yerine verilen sözlerin tutulmasının daha akılcı, daha faydalı ve devlet ciddiyetine yakışır bir yöntem olacağına inanıyoruz" demişti.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olarak 6 Temmuz'da Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı gerçekleşecek. Ancak Ankara'dan gelen son işaretler İsveç'in üyeliği konusundaki tutumun değişmediğine işaret ediyor.

DW/BÖ,JD