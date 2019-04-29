 Hahn: Türkiye, Rusya ve Çin Balkanlar’da rakibimiz | AVRUPA | DW | 05.07.2019

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AVRUPA

Hahn: Türkiye, Rusya ve Çin Balkanlar’da rakibimiz

Almanya ve Polonya, AB'nin Batı Balkan ülkeleriyle üyelik müzakerelerini geciktirmemesi gerektiğini belirtti. Johannes Hahn ise bölgede oluşabilecek "boşluğu" Türkiye, Rusya ve Çin’in doldurmaması için uyarıda bulundu.

Polen Westbalkan-Konferenz | Merkel & Zaev & Borisov & Morawiecki (Regierung Nord-Mazedonien)

Polonya'da on AB üyesiyle altı Balkan ülkesinin katılımıyla düzenlenen liderler zirvesinde AB'nin Batı Balkanlara genişleme süreci masaya yatırıldı.

Poznan kentindeki zirvede Almanya ve Polonya liderleri, Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik müzakereleri sürecinde ilerleme kaydedilmesi için çağrıda bulundu.

Zirvenin sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin yeni üye kabul etmeden önce kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile tam olarak aynı görüşte olmadığını ortaya koydu.

"AB'nin çalışma mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Macron'un bu görüşünü paylaşıyorum" diyen Merkel, "Ancak bunun üyelik görüşmelerinin terk edilmesi anlamına gelmediğini düşünüyorum" diye ekledi.

Zirveye ev sahipliği yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerini geciktirdikleri gerekçesiyle diğer AB ülkelerine tepki gösterdi.

AB hükümetleri, bu iki ülkeyle üyelik görüşmelerine başlamak için verdikleri sözü henüz yerine getiremedi. AB bakanları düzeyinde geçen ay gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin olumsuz yaklaşımı nedeniyle bu konuda bir görüş birliğine varılamayınca, müzakerelerin başlangıç tarihi önümüzdeki sonbahara ertelemişti.

Hahn'dan Türkiye uyarısı

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Balkan ülkeleriyle üyelik müzakerelerini sonlandırmanın doğru bir karar olmayacağını söyledi.

Hahn, "Partner ülkelerimiz üzerine düşeni yaptığında AB de yapmak zorunda. Bu AB'nin güvenilirliğiyle ilgili bir konu" dedi.

Avusturyalı politikacı, "Tereddütlü davranarak bu bölgede rakiplerimiz Rusya, Türkiye ve Çin tarafından bizim çıkarlarımız doğrultusuda kullanılmayacağı aşikâr olan bir boşluk yaratmamalıyız" uyarısında bulundu.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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