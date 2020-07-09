Hafter’in petrol üretimi koşulu: Yabancı ülkede banka hesabı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el Mismari, petrol sahaları ve depolarının yeniden açılması için elde edilecek gelirin ülke çapında adil bir biçimde dağıtılmasını sağlayacak bir mekanizma kurulması şartını koştuklarını açıkladı.

Hafter güçlerinin sözcülerinden Ahmed el Mismari, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, petrol ihracatından elde edilecek gelirlerin, "şeffaf bir mekanizma" çerçevesinde, başka bir ülkedeki bir banka hesabına yatırılması gerektiğini söyledi. Gelirlerin bu şekilde Libya'nın çeşitli bölgeleri arasında dağıtılabileceğini kaydeden Mismari, sözünü ettiği hesabın hangi ülkede açılacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Hafter'in sözcüsü ayrıca, petrol gelirlerinin "teröristler ve paralı askerleri" finanse etmek için kullanılmayacağına ilişkin de uluslararası garantiler talep etti. Mismari'nin bu sözleriyle, son aylarda Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yanında savaşmaları için birçok Suriyeli savaşçıyı ülkeye taşıyan Türkiye'ye atıfta bulunduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan sözcü, Trablus'taki Libya Merkez Bankasının son yıllarda yaptığı harcamalara ilişkin bir denetleme yapılması çağrısında da bulundu. Hafter güçleri, Merkez Bankasının petrol gelirlerini yalnızca Trablus hükümetinin lehine kullanacağını savunuyor.

Libya’daki en önemli petrol rafinerilerinin bulunduğu doğu bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, petrol üretimine yeniden başlanmasını Ocak ayından beri bloke ediyor. Hafter, söz konusu hamleyle ülkenin batısını kontrolü altında bulunduran UMH üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlıyor. Petrol üretiminin kesintiye uğraması nedeniyle ekonomik kaybın 6,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.



UMH'ye bağlı Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC)

NOC petrol ihracatına başlandığını duyurmuştu

UMH'e bağlı Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık altı aydır ara verilen petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlandığını duyurmuş, ancak petrol üretiminin daha önceki seviyeye çıkmasının zaman alacağı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, Sidre limanından bir tankere ham varil yüklendiği bilgisi verilmişti.

Ahmed el Mismari ise Cuma günü İtalya’ya 730 bin varil ham petrol gönderilmesinin bir istisna olduğunu, limandaki depolarda bulunan petrolün azaltılması için buna izin verildiğini savundu.

Petrol ihraç yetkisi Ulusal Mutakabat Hükümeti’nde

Uluslararası anlaşmalar uyarınca Libya petrolünü ihraç etme yetkisi Birleşmiş Milletlerin meşru hükümet olarak tanıdığı UMH’da bulunuyor. Petrol sadece NOC üzerinden ihraç edilebiliyor ve gelirlerinin yine Trablus merkezli Libya Merkez Bankasına yatırılması gerekiyor.

Petrol ihracatı, Libya ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Ülkede kontrolü ele geçirmeye çalışan çeşitli güçler de Libya'da iç savaş patlak verdiğinden bu yana Afrika'nın en büyük rezervleri üzerinde etki sahibi olmaya çalışıyor.

Hafter güçleri geçen yıl Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için bir harekat başlatmıştı. Ancak UMH'nin, Türkiye'nin de verdiği destekle elini kuvvetlendirmesi üzerine, Hafter güçleri geri çekilmiş bulunuyor.

AP,DW/BÜ,JD

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