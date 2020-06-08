Hafter ile görüşen Alman Büyükelçiye tepkiler

Libya'da Trablus merkezi hükümeti ve General Halife Hafter arasında çatışmalar devam ederken Almanya Büyükelçisi Oliver Owcza'nın General Hafter ile görüşmesi tepki çekti.

Elçi Twitter'da yaptığı paylaşımda, görüşmede çatışmalar ve bunun sivil halk üzerindeki etkisi nedeniyle duyduğu endişeyi aktardığını söyledi. Ancak elçiye sosyal medyadan Hafter'in siyasi çözümün bir parçası olmadığı yönünde sert eleştiriler geldi.

Alman elçi "Güvenilir bir ateşkes için 5+5 görüşmelerin yapıcı bir şekilde devamını teşvik ettim ve yapısal güvenlik endişelerini ele aldım" şeklinde paylaşımda bulundu.

Alman Elçi Owcza'nın görüşmesi Libya'da Mısır tarafından önerilen ve Pazartesi günü yürürlüğe girmesi öngörülen ateşkesin ardından geldi. Ancak Hafter tarafından kabul edilen plana, Birleşmiş Milletler'in (BM) resmen tanıdığı Trablus merkezli hükümetten yanıt gelmedi.

BM'den yeni ateşkes görüşmeleri

Birleşmiş Milletler'den Libya'da çatışan tarafların yeni bir tur ateşkes görüşmesi yaptığı açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Hafter ve Trablus merkezi hükümetinden delegelerle görüştüklerini açıkladı.

Online yapılan görüşmelerin yapıcı olduğu ve sahadaki son gelişmelerin ele alındığını ve 23 Şubat'ta paylaşılan ateşkes taslağı ile ilgili görüşlerin alındığı belirtildi.

UNSMIL'in açıklamasında, "Misyon Sirte kenti ve civarındaki hareketlenme ve artan gerilim nedeniyle endişeli" ifadesi kullanıldı. Misyon Sirte civarında hava saldırıları nedeniyle de en az 19 sivilin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde Trablus merkezi hükümeti Trablus'a sınır olan bazı bölgelerin kontrolünü General Hafter güçlerinden geri aldığını açıklamıştı. Hafter güçlerinin Libya'nın batısındaki kalelerinden Tarhuna'nın kontrolünü de kaybettiği bildirildi.

Hafter bir yıldan fazla süre önce Libya Ulusal Ordusu adını verdiği birlikle Trablus'taki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabat Hükümeti'ne (UMH) karşı saldırı başlatmıştı. Almanya, Libya'da taraflar arasında barışın sağlanması için Ocak ayında Libya zirvesinin düzenlenmesine öncülük etmiş, zirvede ateşkesi destekleme, silah ambargosuna uyma ve Libya'nın iç işlerine karışmama sözü verilmişti.

Uzun yıllar ülkeyi yöneten Muammer El Kaddafi'nin, 2011 yılında devrilmesinin ardından kaosa sürüklenen petrol zengini Libya vesayet mücadelesine sahne oluyor. Hafter‘e Mısır, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan destek veriyor. Trablus'taki merkezi hükümeti ise Türkiye ve Katar destekliyor.,

dpa / SSB, ET

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