 Hafter güçleri mürettebatı Türk olan gemiye el koydu | DÜNYA | DW | 22.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Hafter güçleri mürettebatı Türk olan gemiye el koydu

General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu, Akdeniz’de Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiye el koydu.

default

General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu, Akdeniz’de mürettebatı Türk olan bir gemiye el koyduklarını açıkladı. Grenada bandıralı gemiye Libya’nın liman kenti Derne açıklarında el konduğu belirtiliyor.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el Mismari Facebook üzerinden yaptığı açıklamada geminin kendi kontrollerinde bulunan Resul Hilal limanına çekildiğini söyledi. Mismari'nin Facebook hesabından paylaştığı görüntülerde askerlerin üç kişilik mürettebatı sorguladığı görülüyor. Mürettabatın Türk pasaportları incelediği ve kendilerine sorular sorduğu görüntülere yansıyor. Alıkonan Türk vatandaşlarının pasaport görüntüleri ve kimlik bilgileri de aynı görüntüler de paylaşıldı. Mürettebatın nerede tutulduğu ve sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi yok. Ankara’dan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda.

Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki Fayiz El Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım tarihinde imzalanan "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" TBMM Genel Kurulu'nda dün onaylanmıştı. Mutabakat Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında ayrıca "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” da imzalanmıştı. Bu anlaşma da başta Yunanistan ve Kıbrıs olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin ve ABD'nin tepkisini çekmişti.

dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Libya ile askeri iş birliği mutabakatı TBMM'den geçti

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı. (21.12.2019)  

Libya Türkiye ile güvenlik anlaşmasını onayladı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını onayladı. Bakanlar Kurulu'nun kararı oybirliğiyle aldığı açıklandı. (19.12.2019)  

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı hamle hazırlığı

Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail’in Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatına karşı ortak eylem planı üzerinde çalıştığı ve somut adımların yakında duyurulacağı bildirildi. (20.12.2019)  

Benzer içerik

Russland Treffen Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin in Sotschi

Erdoğan ve Putin'den Almanya'nın Libya girişimine destek 17.12.2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, Almanya'nın Libya için başlattığı barış girişimine destek verdi. İki liderin Libya'ya asker gönderilmesi konusunu Ocak ayında ele alacakları bildirildi.

Türkei Parlament berät über Verfassungsreform in Ankara

Libya ile askeri iş birliği mutabakatı TBMM'den geçti 21.12.2019

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı.

Parlament Libyen Tripoli

Libya Türkiye ile güvenlik anlaşmasını onayladı 19.12.2019

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını onayladı. Bakanlar Kurulu'nun kararı oybirliğiyle aldığı açıklandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Pakistan’da bir cezaevi önünde bekleyen bir polis

Profesöre dine hakaretten idam cezası

Pakistan’da Cüneyd Hafız (33) adlı bir profesör dine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  