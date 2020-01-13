Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'yı terk etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Libyalı General Halife Hafter'in, Pazartesi akşamı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından imzalanan ateşkes anlaşması konusunda Salı sabahına kadar süre istediğini ancak daha sonra Moskova'dan ayrıldığını açıkladı.

AFP'ye açıklamada bulunan Zaharova, Hafter'in neden anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk ettiğine dair bilgi vermedi.

Rus TASS ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı çözüm için Libya'daki taraflarla çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Hafter ile Serrac yüz yüze görüşmedi

Libya'daki çatışmalarla ilgili ateşkes süreci, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde yürütülüyor.

Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasında yaklaşık dokuz ay süren çatışmalar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak çağrısı üzerine 12 Ocak itibarıyla sonlandırılmıştı.

Taraflar, ateşkes şartları ve detaylarını ise Moskova'da Rus ve Türk heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde ele aldı. Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac ve Rusya destekli Hafter, Moskova'daki heyetler arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık yedi saat süren müzakereler sırasında yüz yüze görüşmedi. Taraflardan Serrac müzarekere edilen ateşkes anlaşmasını imzalarken Hafter'in süre istediği açıklanmıştı.

rtr,AFP/CÖ,BK

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