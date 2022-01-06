Haftanın Karikatürü

Almanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artış 2021'in son ayında da devam etti. Aralık ayındaki yüzde 5,3'lük enflasyon, 1992'den beri kaydedilen en yüksek fiyat artışına işaret etti.