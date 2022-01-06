 Haftanın Karikatürü | Türkiye | DW | 13.01.2022

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Türkiye

Haftanın Karikatürü

Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.

Serkan Altuniğne'nin karikatürü

Serkan Altuniğne'nin karikatürü

©Deutsche Welle Türkçe

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