Anket şirketleri ne kadar güvenilir?

Cumhurbaşkanı’nın anket şirketlerinin manipülasyon yaptığına ilişkin sözleri tartışma yarattı. Peki anketler ne kadar güvenilir, şirketler hangi standartlar ve düzenlemelere tabi? Uzmanlar DW Türkçe için yanıtladı.