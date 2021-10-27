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Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Serkan Altuniğne
© Deutsche Welle Türkçe
MAK Danışmanlık'ın anketinde, Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 40 seviyesinde kaldığı ve AKP seçmenindeki "kızgınlığın" partinin oy kaybında belirleyici olduğu görüldü.
Cumhurbaşkanı’nın anket şirketlerinin manipülasyon yaptığına ilişkin sözleri tartışma yarattı. Peki anketler ne kadar güvenilir, şirketler hangi standartlar ve düzenlemelere tabi? Uzmanlar DW Türkçe için yanıtladı.
Pandora Belgeleri nasıl ortaya çıktı? Belgelerde hangi Türk şirketlerinin adı geçiyor? Cengiz Holding dâhil Türk şirketlerinin ifşa edilen faaliyetleri neler? Türkiye'deki seçim anketlerinin sonuçları ne anlama geliyor? AKP oylarındaki düşüşün nedeni ne?
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