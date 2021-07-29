 Haftanın karikatürü | Türkiye | DW | 29.07.2021

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Türkiye

Haftanın karikatürü

Serkan Altuniğne, bu hafta Antalya, Adana, Osmaniye ve Mersin'de meydana gelen orman yangınlarını çizdi.

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ANTALYA, TURKEY - JULY 28: A view of the forest fire that broke out in Manavgat district of Turkey's Antalya on July 28, 2021. Ground and air support works to extinguish the fire are underway. Fatih Hepokur / Anadolu Agency

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