Haftanın karikatürü

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Serkan Altuniğne, bu hafta Antalya, Adana, Osmaniye ve Mersin'de meydana gelen orman yangınlarını çizdi.
Antalya Manavgat’taki yangında can kaybı sayısı 3'e yükseldi. Adana Kozan, Osmaniye Kadirli, Mersin Aydıncık'taki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.
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