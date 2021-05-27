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Pandemi nedeniyle müzisyenler büyük sıkıntılar yaşıyor. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Nevşin Mengü Soruyor'da bu haftanın gündemi devlet mafya ilişkileri. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
Nevşin Mengü Soruyor'da bu haftanın gündemi, Sedat Peker'in Türkiye'yi sarsan videoları. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
Nevşin Mengü Soruyor'da bu haftanın gündemi, Türkiye ile Mısır arasındaki "normalleşme" süreci. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
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