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Nevşin Mengü Soruyor'da bu haftanın gündemi devlet mafya ilişkileri. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
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Ana akım medya, Peker’in videolarıyla başlayan tartışmaya niye girmedi? Soylu, TRT’den sonra neden Habertürk’e çıktı? Hangi medya kuruluşlarına niye tepki gösterdi? DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay’ın analizi
Peker’in videolarının hedefindeki Soylu, Türkiye’de yargının olaya el koymadığından yakındı. Soylu’nun hukuk kurallarını çarpıttığını öne süren hukukçular "Türkiye’de muktedirin savcısı var" çıkışında bulunuyor.
Sedat Peker’in yayınladığı bir videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptıklarını iddia ettiği Hadi ve Süleyman Özışık'ın ofislerinde arama yapıldığı bildirildi.
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