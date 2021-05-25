Analiz: Soylu mu sustu, gazeteciler mi soramadı?

Ana akım medya, Peker’in videolarıyla başlayan tartışmaya niye girmedi? Soylu, TRT’den sonra neden Habertürk’e çıktı? Hangi medya kuruluşlarına niye tepki gösterdi? DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay’ın analizi