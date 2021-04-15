Haftanın Karikatürü

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Türkiye'de gündem 128 milyar doların akıbeti; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Nevşin Mengü Soruyor'un bu haftaki konuğu Haluk Levent. Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Türkiye'de gündem uzaktan eğitimin kalıcı hale getirilmesi; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Türkiye'de gündem yine parti kapatma; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
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