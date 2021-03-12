Haftanın Karikatürü

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Nevşin Mengü Soruyor'un bu haftaki konuğu Haluk Levent. Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
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Nevşin Mengü Soruyor'da CHP'ye geçen Milletvekili Cihangir İslam, "CHP ile daha rahat siyaset yapabilirim" dedi. İktisatçı Mustafa Sönmez, 2021'de çok ciddi çalkantılar olabileceğini ve ciddi bir siyasi istikrar olmadıkça ekonomide yapılabilecek bir şeyin olmadığını belirtti. Saldırıya uğrayan gazeteci-yazar Levent Gültekin ise kendine saldıranların bulunacağına dair umutlu olmadığını söyledi.
Nevşin Mengü Soruyor'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK’ya çağrı yaparak alıkonulan asker ve polislerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Gara operasyonunu başarısız olarak değerlendirdi. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Milli Savunma Bakanının geçen ay Erbil'e gitmesinin "teröristlerin hazırlıklarını artırma ihtimalini kuvvetlendirdiğini" belirtti.
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