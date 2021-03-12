 Haftanın Karikatürü | GÜNDEM | DW | 15.04.2021

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GÜNDEM

Haftanın Karikatürü

Nevşin Mengü Soruyor'un bu haftaki konuğu Haluk Levent. Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.

DW-Karikatur von Serkan Altuniğne

© Deutsche Welle Türkçe

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