Haftanın Karikatürü

Nevşin Mengü Soruyor | Cihangir İslam: "CHP ile daha rahat siyaset yapabilirim"

Nevşin Mengü Soruyor'da CHP'ye geçen Milletvekili Cihangir İslam, "CHP ile daha rahat siyaset yapabilirim" dedi. İktisatçı Mustafa Sönmez, 2021'de çok ciddi çalkantılar olabileceğini ve ciddi bir siyasi istikrar olmadıkça ekonomide yapılabilecek bir şeyin olmadığını belirtti. Saldırıya uğrayan gazeteci-yazar Levent Gültekin ise kendine saldıranların bulunacağına dair umutlu olmadığını söyledi.