Haftanın Karikatürü

Ankara muhalif Mısır medyasını dizginliyor mu?

Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesine yönelik sinyallerin ardından, Kahire yönetiminin ön koşul olarak Türkiye’den yayın yapan muhalif Mısır televizyon kanallarının kapatılmasını ya da Devlet Başkanı Sisi'ye yönelik eleştirilere son verilmesini istediği belirtiliyor. DW Haber gelişmeleri Müslüman Kardeşlerin Türkiye'deki yöneticisine ve Mısırlı gazetecilere sordu.