Haftanın Karikatürü

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Türkiye'de gündem uzaktan eğitimin kalıcı hale getirilmesi; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye'de gündem yine parti kapatma; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Türkiye ekonomik reform paketini bekliyor; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Türkiye kontrollü normalleşme sürecinde; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesine yönelik sinyallerin ardından, Kahire yönetiminin ön koşul olarak Türkiye’den yayın yapan muhalif Mısır televizyon kanallarının kapatılmasını ya da Devlet Başkanı Sisi'ye yönelik eleştirilere son verilmesini istediği belirtiliyor. DW Haber gelişmeleri Müslüman Kardeşlerin Türkiye'deki yöneticisine ve Mısırlı gazetecilere sordu.
Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.
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