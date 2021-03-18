 Haftanın Karikatürü | TÜRKİYE | DW | 25.03.2021

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TÜRKİYE

Haftanın Karikatürü

Türkiye'de gündem uzaktan eğitimin kalıcı hale getirilmesi; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.

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© Deutsche Welle Türkçe

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