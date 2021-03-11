Haftanın Karikatürü

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.