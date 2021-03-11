 Haftanın Karikatürü | TÜRKİYE | DW | 18.03.2021

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TÜRKİYE

Haftanın Karikatürü

Türkiye'de gündem yine parti kapatma; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.

Cartoon von Serkan Altunigne

© Deutsche Welle Türkçe

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