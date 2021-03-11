Haftanın Karikatürü

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Türkiye'de gündem yine parti kapatma; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye ekonomik reform paketini bekliyor; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Türkiye kontrollü normalleşme sürecinde; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Serkan Altuniğne Deutsche Welle Türkçe için çizdi.
Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda yeniden genel başkanlığa seçildi.
Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.
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