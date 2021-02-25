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Türkiye kontrollü normalleşme sürecinde; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Gazeteci Murat Ağırel, yeni kitabı "Parsel Parsel"in yayımlanmasının ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Serkan Altuniğne, Deutsche Welle Türkçe için çizdi.
Serkan Altuniğne Deutsche Welle Türkçe için çizdi.
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