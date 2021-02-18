 Haftanın karikatürü | GÜNDEM | DW | 25.02.2021

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GÜNDEM

Haftanın karikatürü

Gazeteci Murat Ağırel, yeni kitabı "Parsel Parsel"in yayımlanmasının ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Serkan Altuniğne, Deutsche Welle Türkçe için çizdi.

Serkan Altuniğne, Deutsche Welle Türkçe için çizdi.

Serkan Altuniğne, Deutsche Welle Türkçe için çizdi.

© Deutsche Welle Türkçe

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