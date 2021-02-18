Haftanın Karikatürü

AB ülkelerine iltica başvuruları salgın nedeniyle düştü

AB ülkelerine 2020'de yapılan iltica başvurularının sayısı, pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 31 düştü. Türkiye’den yapılan başvuruların sayısı da yüzde 38 azalarak, 15 bin 834 olarak kaydedildi.