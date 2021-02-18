 Haftanın Karikatürü | GÜNDEM | DW | 18.02.2021

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GÜNDEM

Haftanın Karikatürü

Serkan Altuniğne Deutsche Welle Türkçe için çizdi.

Serkan Altuniğne Deutsche Welle Türkçe için çizdi.

Serkan Altuniğne Deutsche Welle Türkçe için çizdi.

© Deutsche Welle Türkçe

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