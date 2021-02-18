Haftanın Karikatürü

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.
Serkan Altuniğne Deutsche Welle Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
AB ülkelerine 2020'de yapılan iltica başvurularının sayısı, pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 31 düştü. Türkiye’den yapılan başvuruların sayısı da yüzde 38 azalarak, 15 bin 834 olarak kaydedildi.
Türkiye’de kaIıcı olarak evden çalışma kararı alan şirketlerin sayısı artıyor. Ancak evden çalışan yüz binlerce çalışanın fazla mesai, internet, elektrik ve telefon gibi giderlerinin nasıl karşılanacağı belirsiz.
Türkiye’de vaka sayısına göre bazı illerde kısıtlamalarda gevşemeye gidilmesi bekleniyor. Peki, mutasyon etkisi de dikkate alındığında salgının bu aşamasında 'yeniden açılma' ne kadar riskli?
© 2021 Deutsche Welle |
Kullanım ve Gizlilik Şartları |
Künye |
İletişim
| Mobil sürüm