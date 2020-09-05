Türkiye’yi zorlayan tercih: F-35 mi, Su-57 mi?

DW Türkçe’ye konuşan askeri ve savunma uzmanları, Türkiye’nin, F-35 yerine Rusya’dan Su-57 savaş uçağı alması ihtimalini kaygıyla karşıladı. Uzmanlar bunun arkasında siyasi bir hamle olduğuna işaret ediyor.