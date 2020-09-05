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Serkan Altuniğne Deutsche Welle Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Amazon Ormanlarının yakılmasına bilinçli olarak göz yummakla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendini eleştiren çevre örgütlerini "kanser hücresi" olarak nitelendirdi.
ABD’de Temsilciler Meclisi ve Senato, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırımları da içeren yasa tasarısında uzlaştı. 738 milyar dolarlık tasarı Rusya’ya yönelik yaptırımlar da içeriyor.
DW Türkçe’ye konuşan askeri ve savunma uzmanları, Türkiye’nin, F-35 yerine Rusya’dan Su-57 savaş uçağı alması ihtimalini kaygıyla karşıladı. Uzmanlar bunun arkasında siyasi bir hamle olduğuna işaret ediyor.
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