Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına (BDDK) atanırken, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığına getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Fahrettin Altun, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Yunus Arıncı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na da Yasin Yıldız yeniden getirildi.

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığına getirildi. Fotoğraf: ANKA

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Metin Kıratlı, Özel Kalem Müdürlüğü'ne Hasan Doğan, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer ve Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne de Ramazan Bal yeniden atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı atandı.

DHA,ANKA/TY,

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?