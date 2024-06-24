Hac sırasında ölenlerin sayısı 1300'ü geçti

Bu yıl hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 1301'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd al-Jalajel hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ünün kaçak hacılar olduğunu söyledi, ancak hangi milletten olduklarına dair ayrıntı vermedi.

Kahire'den iki yetkili ise ölenlerden 660'ının Mısırlı olduğunu, 31'i hariç tamamının kaçak yollarla hacca giden kişiler olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kahire yönetimi kaçak hacca yardım ettikleri gerekçesiyle 16 seyahat acentasının lisanslarını iptal etti.

Haber ajansı AP'nin hesaplamasına göre ölenlerin 165'i Endonezya, 98'i de Hindistan vatandaşıydı. Ayrıca iki Amerikalının da hayatını kaybettiği rapor edildi.

Hac süresince Mekke'de sıcaklıklar 50 derecenin üzerindeydi. Fotoğraf: FADEL SENNA/AFP/Getty Images

Ölümlerin çoğu aşırı sıcakların tetiklediği rahatsızlıklardan kaynaklandı. Hac ibadeti süresince Mekke'de hava sıcaklığı 50 derecenin üzerindeydi. Sağlık Bakanı al-Jalajel, "Kayıtsız hacılar güneş altında, dinlenme imkanı olmadan uzun mesafeler yürümek zorunda kaldı. Birçoğu yaşlıydı ve kronik hastalıkları vardı" dedi.

Suudi Bakan, ölenlerin çoğunun üzerinde kimlik olmadığını, bu nedenle kimliklerinin tespit edilmesinin zorlu bir hal aldığını da ifade etti.

Kaçak yollarla hac, özellikle turist vizesi uygulamasının başladığı 2019'dan beri giderek yaygınlaştı. Kayıtsız hacı adayları klimalı kamplara ve ulaşım araçlarına erişemedikleri için güneşe karşı savunmasız kalıyorlar.

Bu yılki hacca 222 bini Suudi vatandaşı, kalanı 22 farklı ülkeden 1,8 milyon Müslüman katıldı, geçen yıl sayı 1,6 milyon olmuştu.

2015 yılında yaşanan izdihamda 2400'den fazla kişi ölmüş, bu en ölümcül hac olarak kayıtlara geçmişti. Aynı yıl ibadet alanını genişletme çalışmalarında kullanılan bir vinç çökmüş, bu olayda da 111 kişi yaşamını yitirmişti.

AFP,dpa / MUK,BÖ

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