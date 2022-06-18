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Hablemitoğlu soruşturmasında bir zanlı tutuklandı
Hablemitoğlu soruşturmasında bir emekli yüzbaşı tutuklandıFotoğraf: Mehmet Guzel/AP/picture alliance
Hukuk ve AdaletTürkiye

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında bir zanlı tutuklandı

4 saat önce

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan dört şüpheliden emekli yüzbaşı tutuklandı, üç zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

https://www.dw.com/tr/hablemito%C4%9Flu-suikast%C4%B1-soru%C5%9Fturmas%C4%B1nda-emekli-y%C3%BCzba%C5%9F%C4%B1-tutukland%C4%B1/a-62176229

20 yıl önce öldürülen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltı süreleri uzatılarak adliyeye sevk edilen dört şüpheliden emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklandı, üçü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun cinayet şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022’de, MİT tarafından Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı. Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle altı kişi de 3 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci operasyonda sekiz gözaltı

Soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Altan Bora, Osman Tuncer, Bülent Kutsal ve Tan Dervişoğlu, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılırken, emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin ve Memiş Aytekin'in gözaltı süreleri uzatıldı.

Emekli yüzbaşı tutuklandı

Emek, Mumcuoğlu, Metin ve Aytekin, polisteki işlemlerinin ardından dün tekrar adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklama, Memiş Aytekin ve Kamil Metin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklanırken, Fikret Emek konutu terk etmeme adli kontrolü, Memiş Aytekin ile Kamil Metin de savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. 

Necip Hablemitoğlu, suikast öncesinde "Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası" adlı kitabı çıkarmış, daha sonra Emniyet içerisindeki Gülen yapılanmasını anlattığı "Köstebek" kitabının yazımını tamamlamış ve kitap basım aşamasına gelmişti. Olay tarihinde 48 yaşında olan Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde Portakal Çiçeği Sokağı’nda iki kurşunla öldürülmüştü.

DHA/JD, BÜ

 

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