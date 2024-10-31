Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar verildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de öldürülmesine ilişkin görülen davaya Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ile taraf avukatları katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Başka davadan hükümlü Enver Altaylı ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı, Fetullah Gülen ile ilgili nüfus kaydı durumunun Adalet Bakanlığı aracılığıyla Dışişleri Bakanlığından sorulmasını, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını, hakkında yakalama karararı olan sanıklar hakkında infazın beklenmesini, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ise devam etmesini talep etti. Sonrasında sanık beyanlarına karşı savunmalarına geçildi.

Nuri Gökhan Bozkır ne dedi?

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, "Bu bir cinayet davası. Tek somut delil olan Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) konferansının görüntülerini savcının saklamasına rağmen bulduğunuz için mahkemenize teşekkür ediyorum. Benim orada şüpheli şahıslar arasında olmadığım ortaya çıkmıştır bilirkişi raporuyla. Normal şartlar altında benim bir gün bile tutuklu kalmamam lazım. Savcı, Kemalettin Özdemir'i koruyucu sorular soruyor. Sanık olarak dinlenmesi gereken FETÖ'cü polisler hakkında kovuşturmaya yer yok kararı veriyor Sayın Savcı" dedi.

Sanıktan savcıya: Hesaplaşacağız

"Savcının bu işe beni bulaştırmak için olağanüstü çabalarını görmemek mümkün değil'' diyen sanık Enver Altaylı ise, "Hukuku ayaklar altına alan bu filmleri yapan zatın, savcılık makamında oturmasına devletim ve milletim adına üzülüyorum. Elinden geleni ardına koyma sayın savcı. Seninle bu dünyada hukuk önünde hesaplaşacağız. Öbür dünyada da yaptıklarının hesabını rabbime vereceksin. Ülkem adına utanıyorum, yazıklar olsun" diye konuştu.

Gazeteci Şimşek hakkında suç duyurusu talebi

Duruşmada sanıkların ardından sanık avukatlarının savunmalarına geçildi. İlk olarak avukat Hülya Elmadağ, gazeteci Abdurrahman Şimşek'in mahkemede yalan ifade verdiğinin ortaya çıktığını vurgulayarak, Şimşek hakkında ''yalancı tanıklıktan'' suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın avukatı Emrah Yücel ise ''Zihni Çakır, Abdurrahman Şimşek ve benzeri gazeteci kisvesi altında neye hizmet ettikleri belli olmayan kişilerin Savcıyı da manipüle ettiğini düşünüyorum" diyerek duruşma savcısı Zafer Ergün'e seslendi ve "Zihni Çakır ilk ifadesinde sizi sattı ama siz ona hukuka aykırı şekilde kolluk görevi verdiniz. Zihni Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmanız gerekirken bulunmadınız" dedi.

Savcı hakkında suç duyurusu

Sanık Levent Göktaş'ın avukatı Ali Soykan da, "Soruşturma savcısının bu iddianameyi düzenlediği sürece müvekkilimin aleyhinde HTS delilleri yok. En önemli delil olduğunu söylediği HTS'ler ilgili kurumlarda olmadığına göre kendisi de yazmış olabilir. Mahkemenin Emniyete yazdığı müzekkerelere nedense Savcı cevap veriyor. Son olarak Eskişehir ve Migros görüntülerinin ABD'ye gönderilip gönderilmediğini sormuşsunuz. Böyle bir şey olmadığını bildirmiş. Doğru söylemiyor, suç işliyor. Belgesi var, gönderilmiş. Suç işleyen bu Savcı hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" diye konuştu.

Hablemitoğlu'nun evini gören apartmanın kamera kayıtlarının da delil listesinden çıkartıldığını öne süren Soykan, "Akıbeti belli değil. Biliyorsunuz, uzun süre Eskisehir ve Migros görüntülerini de gizledi. Emin olun, görüntülerde müvekkilim çıksa asla gizlemezdi. Savcı, Adli Emanete gidip delilleri alıp mühürlerini kırıyor. Aynı şeyi ben yapsam anında tutuklanırdım. Olay yerini gören Saadet Apartmanı'nın güvenlik kamera görüntüleri Zafer Ergün tarafından delil listesinden çıkarılmış, kriminale gönderilmiş sonrasında da akıbeti belli değil. Dosyada kaybolan dijital delillerin belgeleri de sabit. O görüntüler olsa belki de biz bugün faili bulacağız" savunmasını yaptı.

Savcı sırtı dönük oturdu

Soykan ayrıca savunma yaparken Savcı Zafer Ergün'ün arkası dönük bir halde oturmasına tepki göstererek, "Sayın başkanım, mahkeme salonunda nizamı siz sağlıyorsunuz. Biz de o zaman Savcı Bey mütalaa verirken arkamız dönük dinleyelim. Lütfen kendisini uyarın" talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı da "Duyuyor sizi ne yapalım, oturmalarına da karışamayız" yanıtını verdi.

Adli kontrole devam kararı

Duruşmaya verilen bir saat aranın ardından ara karar açıklandı.Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

Gazeteciler Abdurrahman Şimşek ve İbrahim Evrim Ayral hakkında yapılan suç duyurusunun hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verilirken, duruşma savcısının HSK'ye şikayet edilmesi ve değiştirilmesi talebi de reddedildi. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların da infazının beklenmesine karar verilirken, Fethullah Gülen'in ölüm kaydına ilişkin bir belge gelmemesi nedeniyle yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 2 Ocak 2025'e ertelendi.

ANKA/KA,TY

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