Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Bozkır yakalandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın Salı akşamı yakalandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bozkır'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada, "18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, 'terör örgütlerine silah sağlama' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır" denildi.

Hablemitoğlu, Ankara'da 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. MİT operasyonuyla 2022 yılında Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen şüpheli Bozkır, Hablemitoğlu davasında tutuksuz yargılanmaya başlanmış, kamuoyunda "soğan tırları davası" olarak bilinen davada ise Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından 2023 Temmuz’unda ise firar ettiği anlaşılmıştı.

DW/SÖ,HT

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