Bulgaristan Levent Göktaş'ın iadesini kabul etti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bulgaristan yetkili makamları, emekli Albay Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi talebini kabul etti.

Hukuk ve Adalet

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Necip Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayında cinayet sanığı olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

AA'nın haberine göre Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

8 Haziran 2022'den beri aranan Göktaş, kaçtığı Bulgaristan'da Eylül ayında tutuklanmış ve Türkiye'ye iadesi talep edilmişti. Bulgaristan'daki Hasköy Bölge Mahkemesi, Kasım ayı sonunda aldığı kararda Göktaş'ın iade talebini Türkiye'de "insan haklarına uygun ve adil biçimde yargılanmayabileceği" gerekçesiyle reddetmişti. Bulgar savcılığı karara itiraz etmişti.

DW / EC, JD