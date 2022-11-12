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Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW
Hukuk ve AdaletTürkiye

Hablemitoğlu cinayetine 20 yıl sonra iddianame hazırlandı

Alican Uludağ
3 saat önce

Hablemitoğlu cinayeti davasında onay için mahkemeye gönderilen iddianamede, Fethullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Levent Göktaş'ın aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında hapis cezası istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, 5'i tutuklu 10 şüpheli hakkında iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Portakal Çiçeği Sokağı'ndaki evinin önünde iki kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayet, uzun yıllar faili meçhul kaldı. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dosya raftan indirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı 364 sayfalık iddianameyi Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bir numaralı sanığın Fethullah Gülen olduğu öğrenilen iddianamede, cinayetin talimatının bizzat Gülen tarafından verildiği, bu talimatın Gülen yapılanması yöneticisi Mustafa Özcan tarafından Enver Altay aracılığıyla emekli Albay Levent Göktaş'a iletildiği belirtildi.

İddianamede, Fethullah Gülen, Mustafa Özcan, eski MİT çalışanı Enver Altaylı ve Altaylı’nın sağ kolu olduğu belirtilen Aydın Köstem hakkında cinayeti azmettirme suçundan ceza istendi. Levent Göktaş silahlı örgüt yöneticisi ve tasarlayarak kasten öldürme, diğer eski askerler Nuri Gökhan Bozkır, Mehmet Narin, Tarkan Mumcuoğlu ve Fikret Emek ise örgüte üye olmak ve tasarlayarak kasten öldürmekle suçlandı. Şüpheli Ali Serhat Ilıcak hakkındaki suçlama ise cinayete yardım iddiası oldu.

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı, emekli Albay Levent Göktaş'ın cinayet için kendi emrindeki askerlerle "yasadışı örgüt kurduğu" belirtilen iddianamede, cinayetin keşfinin Nuri Gökhan Bozkır tarafından yapıldığı, tetikçinin eski ÖKK'cı Tarkan Mumcuoğlu olduğu ifade edildi. İddianamede, sanıkların cinayetten önce Hablemitoğlu'nu adım adım takip etmelerinin ayrıntılarına da yer verildi. Yine sanıklar arasındaki HTS kayıtları da iddianameye girdi.

Savcı Zafer Ergün'ün yürüttüğü operasyonlar sonucunda Ukrayna’dan MİT tarafından getirilen eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MAK İstihbarat Şube Müdürü, eski binbaşı Fikret Emek, Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin tutuklanmıştı. Operasyonun ardından firar eden Levent Göktaş ise yasadışı yollarla girdiği Bulgaristan'da tutuklanmıştı. Göktaş'ın iade süreci devam ediyor.

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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