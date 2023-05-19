Hablemitoğlu cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada 6 sanık daha tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nunAnkara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 6 sanık da mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, Fethullah Gülen dahil 3'ü firari, 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde evinin bulunduğu Çankaya'daki Portakal Çiçeği Sokağı'nda iki kurşunla öldürülmüştü. Hablemitoğlu, cinayet öncesinde "Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası" adlı kitabı çıkarmış, daha sonra Emniyet içerisindeki Gülen yapılanmasını anlattığı Köstebek kitabının yazımını tamamlamış ve kitap basım aşamasına gelmişti.

Necip Hablemitoğlu dosyasında kim, neyle suçlanıyor?



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