 Habertürk yazarından AKP′ye ″yalan haber″ uyarısı | TÜRKİYE | DW | 28.05.2019

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TÜRKİYE

Habertürk yazarından AKP'ye "yalan haber" uyarısı

Televizyonda Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruya aldığı yanıt bazı yayın organlarınca çarpıtılan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bu tarz asılsız haberlerin AKP'ye puan kaybettireceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk televizyonunda katıldığı programda bir soruya verdiği yanıtın bazı medya organlarınca çarpıtılması üzerine, CHP'li siyasetçiye söz konusu soruyu yönelten gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan da bir açıklama geldi.

Habertürk yazarı Ersoy, "İmamoğlu'ndan FETÖ ve PKK'ya 'Gelin birlikte yönetelim' çağrısı" başlığı atılarak yapılan çarpıtmanın AKP'ye olumsuz yansıyacağını belirtti. Ersoy, Habertürk'ün internet sitesinde yayımlanan yazısında, "Bu hareketler belki bir-iki gün puan kazandırmış gibi görünebilir. Ama hakikat ortaya çıktığında, bunu yapanlar da sessiz kalanlar da vicdanlarda mahkum olur" ifadesini kullandı.

Ersoy programda İmamoğlu'na "PKK'ya FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerinde, İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?" diye sormuştu. İmamoğlu ise "Ne olabilir ki? Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim" yanıtını verdikten sonra "Cumhurbaşkanı ve 24 Haziran’da yetki alan AK Partili yetkililer..." diye ekleyerek bu çağrısının muhatabının kim olduğunu açıkça ifade etmişti.

Ancak başta A Haber ve Takvim olmak üzere hükümete yakın bazı yayın organları CHP'li siyasetçinin sözlerini duyurdukları haberlerde "İmamoğlu'ndan FETÖ ve PKK'ya skandal çağrı: Gelin birlikte yönetelim" başlığını kullanmıştı. İmamoğlu'nun kime seslendiğini ortaya koyan ifadelerinin okuyucu ve izleyicilere aktarılmadığı bu haberler tepkilere neden olmuştu.

İmamoğlu da sözlerinin tamamının yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaşmıştı.

İmamoğlu'na sorduğu sorunun çarpıtılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ersoy, Habertürk'teki yazısında AKP'ye seçim kampanyası sürecinde "trol" hesaplarla ilişkisini kesmesi için çağrı da yaptı. AKP'nin, "lehine zannedilen asılsız haberlerin aleyhine dönmesine müsaade etmemesi gerektiğini" belirten Ersoy, "Aksi halde, yanıltılmaya ve bir tarafa çekiştirilmeye çalışılan toplum er ya da geç hakikatle yüzleştiğinde, ilk olarak kendisini çekiştiren tarafın güvenilirliğinden şüpheye düşecek ve hatta bu kez inandığı diğer doğruların da yalan olabilme ihtimali üzerine düşünecektir" diye yazdı.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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