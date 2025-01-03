Habeck'ten Musk'a AfD eleştirisi

Almanya'da Yeşiller partili Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, milyarder iş insanı Elon Musk'a sert eleştiriler yöneltti. Habeck, Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek veren Musk'a, "Bay Musk, demokrasimizden elinizi çekin!" ifadeleriyle çıkıştı.

Spiegel'e konuşan Habeck, Musk'ın Almanya'ya yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı şeklindeki soruya, "Aşırı zenginlik, bilgi ve ağlar üzerindeki kontrol, yapay zekanın kullanımı ve kuralları hiçe sayma arzusu demokrasimize doğrudan bir saldırıdır" diye konuştu.

23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde Yeşiller partisinin başbakan adayı olan Habeck, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde yer alacak olan Musk'ın kendi çıkarlarını gözetmek için elinden gelen her şeyi yaptığını savundu.

Elon Musk (solda), ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde yer alacak Fotoğraf: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Musk'ın geçen hafta sonu Welt am Sonntag'ta konuk yazar olarak kaleme aldığı ve AfD'yi övdüğü makale, Almanya'da büyük tartışmaya yol açmıştı. Söz konusu makalede yer alan ifadeleri "korkunç" olarak nitelendiren Habeck, ünlü girişimcinin Alman siyasetine etki etme çabalarınının hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulundu. Bakan, "En güçlü iletişim platformlarından birinin sahibi olan dünyanın en zengin adamı kısmen aşırı sağcı olan bir partiye açıkça destek veriyor. Bunu göz ardı etme hatasına düşmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Vance'ten AfD paylaşımı

Trump'ın başkan yardımcılığı görevini üstlenecek olan James David (JD) Vance de Almanya'da yaklaşan 23 Şubat erken seçimleri ve AfD'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. X hesabından Musk'ın makalesini alıntılayan Vance, Kendi ülkesi olmadığı için hiçbir partiyi desteklemeyeceğini belirterek mesajında "Yine de bu ilginç bir makale" diye yazdı. Müstakbel başkan yardımcısı, "Ayrıca şu da ilginç ki, Amerikan medyası AfD'yi Nazi yanlısı olarak yaftalıyor ancak AfD'nin en popüler olduğu bölgeler geçmişte Nazilere en çok direnç gösteren bölgeler" ifadelerini kullandı.

dpa /SÖ,ET

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