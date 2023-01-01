Hırvatistan Schengen ve Euro Bölgesi'ne dahil oldu

Hırvatistan, 1 Ocak 2023'ten itibaren Schengen Bölgesi ülkeleri arasında girdi. Ülke aynı zamanda Euro Bölgesi'ndeki 20'nci ülke oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan, 1 Ocak'tan itibaren ulusal para birimi Kuna yerine Euro'yu kullanmaya başladı. Ülke aynı zamanda Schengen Bölgesi'ne de dahil oldu.

Slovenya ve Macaristan sınır kapılarından Hırvatistan'a geçişlerde kontrollere gece yarısından itibaren son verildi. Slovenya ve Macaristan, 2007 yılından bu yana Schengen Bölgesi ülkeleri arasında bulunuyor.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ve İdari İşlerden Sorumlu Bakan Sanja Ajanovic Hovnik Bregana gece yarısı sınır kapısında kontrol işlemlerinin sona erdirilmesini izledi.

Bakan Bozinovic, Hırvatistan'ın Schengen Bölgesi'ne girmesini "Nesillerdir Hırvatların mücadele ederek sonunda elde ettiği Avrupalı kimliğimizin nihai olarak teyit edilmesi" olarak değerlendirdi.

Kontroller kaldırılmadan önce Slovenya-Hırvatistan sınırından geçen son araçtakiler, Hırvat sınır görevlilerine ülkenin Schengen Bölgesi'ne dahil olduğu günün anısına oyuncak ayı hediye etti.

​​​​Hırvatistan'ın Slovenya ve Macaristan sınır kapılarındaki kontroller kaldırıldı Fotoğraf: DW/D. Romac

Hırvatistan'ın Schengen Bölgesi'ne girmesi, Adriyatik Denizi kıyılarındaki ülkede turizmi canlandırması yönündeki beklentileri artırdı. 2022'de 16 milyon turistin ziyaret ettiği Hırvatistan, Almanların yanı sıra Avusturya, Slovenya ve Polonya'dan gelenlerin tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Hırvatistan'da Euro kullanılacak

Hırvatistan, 2023 ile birlikte resmi para birimi olarak Kuna yerine Euro'yu kullanmaya başladı. Ülkede 14 Ocak'a kadar her iki para birimi de geçerli olacak, bu tarihten sonra 1994 yılından beri kullanımda olan Kuna tedavülden kalkacak. 2023 yılının sonuna kadar Kuna, Hırvatistan bankalarında Euro ile değiştirilebilecek. Bir Euro'nun değeri de 7,53 Kuna olarak belirlendi.

Hırvatistan, Euro Bölgesi'ne giren 20'nci ülke oldu. Son olarak 2015 yılında Litvanya Euro Bölgesi'ne katılmıştı.

EZB Başkanı'ndan "hoş geldin" mesajı

Avrupa Merkez Bankası (EZB) Başkanı Christine Lagarde Hırvatistan'a Euro Bölgesi'ne ve EZB Konseyi'ne "hoş geldin" mesajı yayınladı. Hırvatistan'ın Euro para birimine geçmesi için gereken şartlara işaret eden Lagarde, "Hırvatistan Euro Bölgesi'nin 20'nci üyesi olabilmek için çok çalıştı ve başardı. Hırvat halkını kutlarım" dedi. Lagarde, Euro'nun üyelerine istikrar sağlayan cazip bir para birimi olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Fotoğraf: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Hırvatistan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı, artan enerji giderleri, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar gibi dünya ekonomisini sarsan gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Euro Bölgesi'ne dahil oldu. Ülkede Kasım ayı verilerine göre enflasyon yüzde 13,5 olarak gerçekleşti. Bu, yüzde 10,1 olan Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde kaldı. Ülkede Euro para birimine geçilmesiyle birlikte 2023 içinde enflasyonun yüzde 5,7'ye gerileyeceği öngörülüyor.

Hırvatistan'da Nisan ayında yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, halkın yüzde 55'i Euro kullanılmasını desteklerken, yüzde 42'si Euro'ya karşı olduğunu bildirdi.

1991 yılında eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, 2013 yılında Avrupa Birliği üyesi olmuştu.

dpa/JD, HT