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Almanya ile Lüxemburg arasındaki sınırFotoğraf: ATP/picture alliance
PolitikaAvrupa

Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan için Schengen çağrısı

1 saat önce

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelere Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'yı Schengen Bölgesi'ne dahil etme çağrısı yaptı. Konunun 8 Aralık'ta içişleri bakanları zirvesinde ele alınması bekleniyor.

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Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelere Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'yı Schengen Bölgesi'ne dahil etme çağrısı yaptı. Komisyon'dan yapılan açıklamada her üç AB ülkesinin Schengen Bölgesi'ne dahil olmak için gereken şartları bütünüyle sağladıkları ve serbest dolaşım alanına "gecikmeksizin" dahil edilmeleri gerektiği belirtildi. AB Komisyonu'nun tavsiyesi konunun 8 Aralık tarihinde yapılacak içişleri bakanları zirvesi oturumunda ele alınması için bir temel oluşturuyor. AB Komisyonu bu toplantıda üç ülkenin Schengen Bölgesi'ne alınması kararının da oylamaya sunulması gerektiğini ifade etti. Konuyla ilgili kararın Schengen'e üye ülkeler tarafından oybirliğiyle alması gerekiyor.

AB Komisyonu açıklamasında ayrıca Schengen Bölgesi'nin genişletilmesinin Avrupa'yı daha güvenli, müreffeh ve çekici yapacağını ve AB sınırlarının daha etkin bir biçimde korunmasını sağlayacağını kaydetti.

Komisyon'un İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson Brüksel'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu üç üye ülke bütünüyle Avrupalı hissetmeyi hak ediyor" dedi. Johansson "Schengen, Avrupa Birliği'nin en büyük başarılarından biri. Bu bağlantılar iç pazarı büyütüyor, ekonomileri büyütüyor ve Schengen aynı zamanda insanların hayat standartlarını iyileştiriyor, bu kadar yalın ve basit" dedi.

AB Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen Bölgesi'ne dahil edilmesi yönünde 2011 yılında tavsiyede bulundu ancak bu şimdiye kadar gerçekleşmedi. Sadece üye devletler 2021 yılı sonunda Hırvatistan'ın Schengen'e alınması konusunda bir prensip kararı aldı. Ancak birçok ülke Balkanlar üzerinden düzensiz göçün yeniden artması nedeniyle çekince ifade etmişlerdi. Üç ülke arasında Schengen'e alınmaya en yakın ülke olan Hırvatistan'ın komşusu Slovenya ile yaşadığı sınır sorunları da belirsizlik yaratıyor.

27 AB ülkesinden 22'si ve AB üyesi olmayan İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein vize kontrolü olmadan seyahatin mümkün olduğu Schengen Bölgesi'nde yer alıyor.

Reuters, dpa / EC, TY

 

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