Hırvatistan'ın yeni kahramanı Mandzukic

Maçtan sonra Mario Mandzukic'in cep telefonuna yüzlerce tebrik mesajı geldi. İlk mesajlardan biri de Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ditzingen kentinde yaşayan kızkardeşi Ivana'ya aitti.

Ancak Almanya'nın güneyindeki bu küçük kentte tek sevinen Ivana değildi muhtemelen. Zira burada pek çok kişi, Mandzukic'i çocukluk yıllarından tanıyor. Küçük Mario, ilk futbol eğitimini dört yıl boyunca TSF Ditzingen kulübünde aldı. Bosna Savaşı bitince de ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Ulusal kahraman!

Normal süresi Kieran Trippier ve Ivan Perisic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren yarı final mücadelesinin 109'uncu dakikasında sahneye çıkan Juventus'lu yıldız Mario Mandzukic, İngiltere filelerine gönderdiği golle maçın skorunu belirledi. Mandzukic böylece, 4,1 milyon nüfuslu küçük Balkan ülkesindaki halkın yanı sıra yurtdışında yaşayan Hırvatların da hayal kurmaya devam etmesini sağladı. Yüzbinlerce Hırvat, galibiyeti sabaha kadar sokaklarda sevinç gösterileriyle kutladı. Hırvatistan futbol tarihindeki en büyük başarıyı elde ederken "Süper Mario” da ülkesinde ulusal kahraman ilan edildi. Hırvatistan'ın futbolda bugüne kadarki en büyük başarısı, 1998 yılında elde ettiği Dünya Üçüncülüğü olmuştu.

Şimdi Hırvatistan, sadece en büyük kupayı kazanma şansını değil, aynı zamanda Fransa'dan 20 yıl öncesinin rövanşını alma fırsatını da yakaladı. 1998 Dünya Kupası yarı final maçında, evsahibi Fransa'ya 2-1 yenilen Hırvatlar, şampiyonluk hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, o mağlubiyeti hâlâ unutamayanlardan: "20 yıl önceki maçı herkes hatırlıyor. Şimdi Tanrı belki de bize o sonucu düzeltme imkanı verdi.”

Final 15 Temmuz'da

Hırvatlar, 1998'deki üçüncülük maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup ederken toplam altı kez rakip fileleri havalandıran efsane Hırvat santrfor Davor Suker de gol kralı olmuştu. "Damalılar” şimdi Kylian Mbappe, Antonie Griezmann ve Paul Pogba gibi süper yıldızlara karşı, 20 yıldır erteledikleri hayallerini gerçekleştirmeye çalışacak.

Takımın bir diğer yıldızı Luka Modric'in sözleri, belki de Hırvatların muhteşem başarısının bir özeti şeklinde: "Biz daha ateşliyiz. Normal değiliz. Tarih yazdık!” Hırvatistan'ın bu tarihî başarıyı şampiyonlukla taçlandırmayı başarıp başaramayacağı, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da TSİ 18’de başlayacak final maçında belli olacak.

Jörg Strohschein

© Deutsche Welle Türkçe