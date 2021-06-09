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Hırsızlık

Hırsızlık, suç eylemi. Yasalar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait olmayan bir nesneyi, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden çıkar sağlama işi.

DW Türkçe'nin hırsızlık ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

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Muhalefetin Kanal İstanbul tepkisi büyüyor 09.06.2021

Erdoğan'ın 26 Haziran'da ilk kazmanın vurulacağını açıkladığı Kanal İstanbul'a muhalefetin itirazı artıyor. Akşener, projenin "ihanet ve soygun planı" olduğunu savunurken Kılıçdaroğlu da projeyi durduracaklarını söyledi.

Cinsel yönelimi nedeniyle meslekten ihraç edilen bir polisin hikayesi 22.02.2021

Polis memuru olarak yıllarca görev yapan Osman, cinsel yönelimi nedeniyle önce polislikten, ardından da memurluktan ihraç edildi. Rüşvet, hırsızlık, kadına/çocuğa karşı işlenen suçların değil, eşcinselliğin "yüz kızartıcı suç" olarak değerlendirilmesine itiraz eden Osman, mesleğe iade hakkı için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini söylüyor.
ARCHIV - 09.04.2019, Sachsen, Dresden: Das Weißsilberzimmer im Historischen Grünen Gewölbe im Dresdner Schloss der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). (zu Einbruch in Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe) Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Dresden'deki müze soygununda 3 gözaltı 17.11.2020

Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonlarından birinin bulunduğu Dresden'deki Grünes Gewölbe Müzesi'ne geçen yıl düzenlenen soygunla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18 ayrı yere baskın düzenlendi.
Foto von dem Tatort, wo ein Syrer von der Polizei erschossen wurde, nachdem er das Haltgebot der Polizei ignoriert hatte. Es ereignete sich in der südtürkischen Stadt Adana.

"Her bir Suriyelinin suç makinası olduğu gibi bir algı söz konusu" 25.08.2020

İstanbul, Bursa ve Hatay'dan son haftalarda Suriyelilere yönelik şiddet haberleri geldi. İHD'nin Suriyelilere yönelik hazırladığı rapora göre, "taciz ve hırsızlık olaylarında failin 'Suriyeli' olduğu vurgusu şiddete dönüşebiliyor." 
Blick in einen Container mit entsorgten Lebensmitteln bei denen das Datum Mindesthaltbarkeit ansteht gesehen im Sommer 2008 | Verwendung weltweit

Almanya Anayasa Mahkemesi: Market çöpünden gıda toplanamaz 18.08.2020

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, marketlerin çöpe attığı gıda maddelerinin çöp konteynerlerinden toplanmasının "Hırsızlık" olarak nitelendirilebileceğine hükmetti.

15.07.2020, Russland, Moskau: Polizeibeamte stoßen mit Demonstranten fest zusammen. Hunderte Menschen haben auf dem zentralen Puschkin-Platz gegen die umstrittenen Verfassungsänderungen protestiert, die vor rund zwei Wochen in Kraft getreten sind. Das neue Grundgesetz erweitert die Machtbefugnisse von Putin und ermöglicht ihm das Regieren bis 2036, sollte er wiedergewählt werden. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Kremlin karşıtı gösterilerde 140’ı aşkın gözaltı 16.07.2020

Rusya’da iki hafta önce yürürlüğe giren anayasa değişikliğinin iptalini isteyen yüzlerce kişi, Moskova’nın merkezinde eylem düzenledi. "Hırsız Putin" sloganının da atıldığı protestolarda en az 142 kişi gözaltına alındı.
230 Festnahmen bei Anti-Doping-Razzien in 33 Ländern Quelle: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/keeping-sport-safe-and-fair-38-million-doping-substances-and-fake-medicines-seized-worldwide

EUROPOL korona suçlarına karşı uyardı 27.03.2020

Avrupa polis teşkilatı EUROPOL, korona suçlarına karşı uyarıda bulundu. Teşkilatın verilere göre siber suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik gibi suçlarda artış var.

Berlin Lichtenberg ; StasiMuseum Normannenstraße, ehemaliges Ministerium für Staatssicherheit, Stasi, MfS Berlin Lichtenberg *** Berlin Lichtenberg StasiMuseum Normannenstraße former Ministry for State Security Stasi MfS Berlin Lichtenberg

Almanya'da bu kez de Stasi müzesi soyuldu 02.12.2019

Almanya'da Dresden kentindeki soygundan sonra başkent Berlin'de de eski Doğu Almanya’nın istihbarat servisi Stasi’nin konu edildiği müze soyuldu.

25.11.2019, Sachsen, Dresden: Zwei Mitarbeiter der Spurensicherung stehen vor dem Residenzschloss mit dem Grünen Gewölbe hinter einem Absperrband. In Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe ist am frühen Morgen eingebrochen worden. Der Einbruch betrifft den historischen Teil der wertvollen Sammlung. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro ödül 28.11.2019

Dresden’deki müzeden paha biçilmez mücevherleri çalan hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül verileceği açıklandı.

ARCHIV - 09.04.2019, Sachsen, Dresden: Ein Zimmer des Grünen Gewölbe im Dresdner Schloss der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Der Einbruch betrifft den historischen Teil der wertvollen Sammlung. (zu dpa Einbruch in Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe) Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Dresden'daki hazineyle dolu müzeye hırsız girdi 25.11.2019

Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesine hırsız girdi. Müze, Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Brunei's Sultan Hassanal Bolkiah (C) attends an event in Bandar Seri Begawan on April 3, 2019. - Brunei's sultan called for Islamic teachings in the country to be strengthened as strict new sharia punishments, including death by stoning for gay sex and adultery, were due to come into force on April 3. (Photo by - / AFP) / Brunei OUT (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Brunei’de eşcinsel ilişkiye idam cezası verilecek 03.04.2019

Brunei Sultanlığı’nda eşcinsel ilişkiye girenler ve zina yapanlar taşlanarak idam edilecek. Hırsızlık yapanların ise elleri kesilecek.
Dieb Figürchen steht auf Festplatte, Symbolbild Datendiebstahl | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Veri hırsızlığı zanlısı: Kızgındım 08.01.2019

Almanya'da yüzlerce politikacı ve ünlünün şahsi bilgilerini internet üzerinden yayınlamakla suçlanan zanlı, özel verilerine ulaştığı şahıslara duyduğu kişisel öfke nedeniyle böyle bir eylemde bulunduğunu söyledi.

06.01.2019, Frankreich, Paris: ©Christophe Petit Tesson/MAXPPP - 06/01/2019 ; PARIS ; FRANCE - Des femmes portant le Gilet Jaune observent une minute de silence lors d'une manifestation de femmes Gilets Jaunes au lendemain de l'Acte 8 VIII de la manifestation du mouvement contre la hausse des taxes du prix du carburant et la politique du gouvernement. Yellow Vest women protesters during a demonstration of the 'Yellow Vests Women' in Paris, France, on January 06, 2019. The so-called 'gilets jaunes' (yellow vests) are a protest movement, which reportedly has no political affiliation, is protesting across the nation over high fuel prices. Foto: Christophe Petit Tesson/MAXPPP/dpa |

FAZ: Macron diyalogdan kaçmamalı 07.01.2019

Fransa’da haftalardır süren protesto eylemleri ve Almanya’daki siber hırsızlık skandalı Alman basınının öne çıkan yorum konuları arasında yer alıyor.
Schlange, Reptilie #42937865 Copyright: andyastbury - Fotolia.com A European Adder (Vipera berus) basking in the sun and flicking it's tongue to taste the air. In areas the scales show a distinct iridescence.

İsrail ve Filistin arasında "milli yılan" tartışması 06.11.2018

İsrail'in "Filistin engereği" olarak bilinen zehirli yılan çeşidini "milli yılan" ilan etmesi Filistin'in sert tepkisine neden oldu. İsrail'in kararı, "hırsızlık" olarak değerlendirildi.
poly arthritis hand senior woman | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Alman polisinden yaşlılara dolandırıcı uyarısı 14.07.2018

Almanya'da özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılar nedeniyle polis, vatandaşlara yönelik uyarılarını yineledi. Dolandırıcılar son olarak Berlin'de 103 yaşındaki bir kadını soymaya çalıştı.
05.06.2018 Terror suspect Beate Zschaepe, center, arrives in the court room in Munich, Germany, Tuesday, June 5, 2018. Zschaepe has been on trial since May 2013 as an alleged accomplice in a series of racially motivated murders by a neo-Nazi terrorist cell of the so-called National Socialist Underground (NSU) across Germany. (AP Photo/Matthias Schrader, Pool) |

Zschäpe'nin avukatları tahliye istedi 05.06.2018

Karar aşamasına gelen NSU davasında savunma avukatları, baş sanık Beate Zschäpe için tahliye talebinde bulundu.

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