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Hırsızlık, suç eylemi. Yasalar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait olmayan bir nesneyi, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden çıkar sağlama işi.
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Polis memuru olarak yıllarca görev yapan Osman, cinsel yönelimi nedeniyle önce polislikten, ardından da memurluktan ihraç edildi. Rüşvet, hırsızlık, kadına/çocuğa karşı işlenen suçların değil, eşcinselliğin "yüz kızartıcı suç" olarak değerlendirilmesine itiraz eden Osman, mesleğe iade hakkı için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini söylüyor.
İstanbul, Bursa ve Hatay'dan son haftalarda Suriyelilere yönelik şiddet haberleri geldi. İHD'nin Suriyelilere yönelik hazırladığı rapora göre, "taciz ve hırsızlık olaylarında failin 'Suriyeli' olduğu vurgusu şiddete dönüşebiliyor."