Hırsızlık, suç eylemi. Yasalar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait olmayan bir nesneyi, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden çıkar sağlama işi.

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