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Hıristiyanlık

Hristiyanlık, Hıristiyanlık veya İsevilik, tek tanrı inancına dayalı din.

DW Türkçe'nin İslam ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

19.04.2007 - Alman basınından özetler... 19.04.2007

Bugünkü Alman basınında, Malatya’daki Hıristiyanlık ile ilgili kitaplar yayımlayan Zirve yayınevine yapılan ve aralarında Alman vatandaşının da bulunduğu üç kişinin öldürüldüğü baskına ilişkin yorumlar ağırlıkta.
Turkish police officers carry the body of a victim in a body bag in Malatya, southeastern Turkey, Wednesday, April 18, 2007. Assailants killed three people Wednesday at a publishing house that distributed Bibles, in the latest attack apparently targeting Turkey's tiny Christian minority. (AP Photo/Ensar Ozdemir, Anatolia) *** TURKEY OUT ***

Dünyanın gözü Malatya’da 18.04.2007

Malatya’da Hıristiyanlık ile ilgili kitaplar dağıtan Zirve yayınevine düzenlenen saldırıda, biri Alman üç kişi öldü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınanların sorgusu sürerken, zanlıların üstünden ''Beşimiz kardeşiz, ölüme gidiyoruz, dönmeyebiliriz'' ifadelerinin yer aldığı bir mektup çıktı. İçişleri Bakanı Aksu, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını kaydetti.

09.04.2007 - Alman basınından özetler... 09.04.2007

Almanya’da Paskalya bayramı nedeniyle basın da tatil yapıyor ve günlük gazeteler yayımlanmıyor. Almanya’nın önde gelen gazetelerinin Pazar sayılarında ise Hıristiyanlık ve Paskalya’ya ilişkin haberler geniş yer tutuyor. Ancak Pazar gazetelerinin sayfalarında, İran’ın İngiliz deniz piyadelerini serbest bırakması ve Ortadoğu’daki rolü ile Ukrayna ve Romanya’daki hükümet krizlerine ilişkin yorumlar göze çarpıyor.
Abdul Rahman, an Afghan man who converted from Islam to Christianity, is interviewed during a hearing in Kabul on March 16, 2006 in this image made available from tv footage on Monday March 20, 2006. Rahman is being prosecuted in a Kabul court and could be sentenced to death after being charged with converting from Islam to Christianity, a crime under this country's Islamic laws. (AP Photo/APTN/Ariana Television)

Din değiştirme davasına tepki 22.03.2006

Afganistan’da Hıristiyanlık dinine geçtiği için idam cezasıyla yargılanan Abdul Rahman adlı Afgan için uluslararası toplumda endişe artıyor. Alman hükümeti, Abdul Rahman için girişimde bulunacağını açıklarken, Afganistan yönetimi ise ülkesine yöneltilen eleştirileri geri çevirdi…