09.04.2007 - Alman basınından özetler...

Almanya’da Paskalya bayramı nedeniyle basın da tatil yapıyor ve günlük gazeteler yayımlanmıyor. Almanya’nın önde gelen gazetelerinin Pazar sayılarında ise Hıristiyanlık ve Paskalya’ya ilişkin haberler geniş yer tutuyor. Ancak Pazar gazetelerinin sayfalarında, İran’ın İngiliz deniz piyadelerini serbest bırakması ve Ortadoğu’daki rolü ile Ukrayna ve Romanya’daki hükümet krizlerine ilişkin yorumlar göze çarpıyor.