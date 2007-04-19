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Hristiyanlık, Hıristiyanlık veya İsevilik, tek tanrı inancına dayalı din.
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Malatya’da Hıristiyanlık ile ilgili kitaplar dağıtan Zirve yayınevine düzenlenen saldırıda, biri Alman üç kişi öldü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınanların sorgusu sürerken, zanlıların üstünden ''Beşimiz kardeşiz, ölüme gidiyoruz, dönmeyebiliriz'' ifadelerinin yer aldığı bir mektup çıktı. İçişleri Bakanı Aksu, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını kaydetti.
Almanya’da Paskalya bayramı nedeniyle basın da tatil yapıyor ve günlük gazeteler yayımlanmıyor. Almanya’nın önde gelen gazetelerinin Pazar sayılarında ise Hıristiyanlık ve Paskalya’ya ilişkin haberler geniş yer tutuyor. Ancak Pazar gazetelerinin sayfalarında, İran’ın İngiliz deniz piyadelerini serbest bırakması ve Ortadoğu’daki rolü ile Ukrayna ve Romanya’daki hükümet krizlerine ilişkin yorumlar göze çarpıyor.
Afganistan’da Hıristiyanlık dinine geçtiği için idam cezasıyla yargılanan Abdul Rahman adlı Afgan için uluslararası toplumda endişe artıyor. Alman hükümeti, Abdul Rahman için girişimde bulunacağını açıklarken, Afganistan yönetimi ise ülkesine yöneltilen eleştirileri geri çevirdi…