Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz 100 yaşında hayatını kaybetti. Başta basın meslek örgütleri olmak üzere birçok kesimden taziye mesajı geldi.

Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz hayatını kaybetti. Topuz, 100 yaşındaydı.

Topuz'un ailesine ve basın dünyasına başsağlığı dileyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), "Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla çalışan en kıdemli üyelerimizden önceki Onur Kurulu Başkanımız Sevgili Hıfzı Topuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve basın emekçilerinin örgütlenmesine büyük destek veren Hıfzı Topuz'u hiç unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de Twitter'dan "Türk Basın tarihinin hafızası, iletişim çalışmaları ve araştırmaları ile gazetecilik mesleğine büyük katkı ve emek sunan Hıfzı Topuz'u kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına, basın camiasına, dostlarına başsağlığı diliyoruz" paylaşımında bulundu.

Topuz'un açıklamalarının yer aldığı bir video paylaşan Türkiye Gazeteci Sendikası, "Sendikamızın kurucularından, eski başkanımız ve gazeteciliğimizin asırlık çınarı #HıfzıTopuz'u kaybettik. Nitelikli haberciliğini, onurlu mücadelesini ve bilgece öğütlerini asla unutmayacağız. Güle güle Başkan!" ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise "Hayatını basın özgürlüğü adına gazetecileri yüreklendirmeye adayan ve önemli eserler kazandıran değerli gazeteci-yazar #HıfzıTopuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok önemli bir değeri yitirdik. Ailesinin ve basın topluluğumuzun başı sağ olsun" dedi.

50'nin üzerinde kitabı bulunuyor

1923 yılında İstanbul'da doğan Topuz, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans, Strasbourg Hukuk Fakültesi'nde gazetecilik doktorası yaptı.

İngilizce ve Fransızca bilen Topuz, 50'den fazla kitap yazdı.

Topuz, 1998 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne, 2003'te TGC Basın Özgürlüğü Ödülü'ne, 2020 yılında da Nazım Hikmet Dostluk Ödülü'ne layık görülmüştü.

Topuz, evli ve bir çocuk sahibiydi.

Topuz'un ölümü üzerine aralarında siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğu birçok isim taziye mesajı paylaştı.

DW,DHA/CÖ,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?