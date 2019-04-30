Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti

Mısır dünyanın en güçlü orduları arasına girdi

Global Firepower Index verilerine göre Mısır, dünyanın en güçlü orduları arasında ilk kez Türkiye'yi geçerek dokuzuncu sırada yer aldı. Mısır'ın silahlanmasında Türkiye ile yaşanan gerilim de rol oynuyor. (08.02.2020)