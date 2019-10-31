 Hürriyet’te GYY görevine Ahmet Hakan getirildi | TÜRKİYE | DW | 06.11.2019

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TÜRKİYE

Hürriyet’te GYY görevine Ahmet Hakan getirildi

Geçen hafta toplu işten çıkarmalarla tartışmalara yol açan Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevine gazeteci Ahmet Hakan getirildi.

Medien Türkei Istanbul Zeitungskiosk (Getty Images/C. McGrath)

Son dönemde 50’ye yakın çalışanın daha işten çıkarılmasıyla gündeme gelen Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevine gazeteci Ahmet Hakan getirildi.

Hürriyet'in "Hürriyet'te yeni dönem" başlığıyla duyurduğu haberde Ahmet Hakan’ın, "Hedefimiz Hürriyet’in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak olacaktır" ifadesine yer verildi. Hakan, Hürriyet'in "tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını" dile getirdi.

Hürriyet'in bağlı olduğu Demirören Medya‘nın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören de yayınladıkları mesajda eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek Hakan'ın "Hürriyet markasına büyük katkı vereceğine inandıklarını" belirttiler.

Ahmet Hakan son olarak CNN Türk televizyon kanalında "Tarafsız Bölge" programını sunuyordu.

Hürriyet'te 30-31 Ekim tarihlerinde 50'ye yakın çalışan işten çıkarılmış, işten çıkarmaların evlere gönderilen tebligatla yapılması tepkilere yol açmıştı. İşten çıkarmalarla ilgili bilgilendirilmeyen eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın istifasını sunduğu bildirilmişti.

İşten çıkarmalara karşı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın yanı sıra yazar Gülse Birsel ve müzik yazarı Naim Dilmener, yazar Jale Özgentürk ve yazar Ayşe Arman istifa etmişti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, işten çıkarılanların 43'ünün sendika üyesi olduğunu bildirerek işten çıkarmaları "tasfiye süreci ve sindirme operasyonu" olarak nitelendirmişti.

Hürriyet gazetesi, Mayıs 2018'de Doğan Medya Grubu tarafından Posta gazetesi, CNN Türk ve Kanal D televizyonlarıyla birlikte Demirören Holding'e satılmıştı. Satış işleminden kısa süre sonra da gazetenin yeni sahibi tarafından çok sayıda çalışanın işine son verilmişti.

DW/BK,MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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