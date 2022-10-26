Hülya Şellavcı cinayeti: Geç gelen zorlama hapsi kararı

İzmir’de Hülya Şellavcı’nın boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin tarafından dört kez tedbir kararının ihlâl edildikten sonra öldürülmesinin ardından tartışma yaratacak bir gelişme yaşandı. İzmir 16. Aile Mahkemesi, Hülya Şellavcı’nın Kaffar Yeğin hakkında istediği ancak ret verdiği "zorlama hapsi talebini" ölümünden sonra kabul etti.

Ne olmuştu?

İzmir’de esnaflık yapan 52 yaşındaki iki çocuk annesi Hülya Şellavcı, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin tarafından boşanmak istemesi üzerine 22 Ekim akşamı öldürüldü. Şellavcı, bu süreçte mahkemeden aldırdığı konuta ve iş yerine yaklaşmama ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme şeklindeki tedbir kararını dört kez ihlâl eden Kaffar Yeğin hakkında mahkemeden zorlama hapsi talep etmişti.

Ancak mahkeme, 11 Ekim’de hürriyeti bağlayıcı ceza vermesi için Yeğin’in savunmasını alması gerektiğini belirterek talebi reddetmiş ve 15 Aralık’a duruşma günü vermişti. 22 Ekim’de de Şellavcı öldürülmüştü. Katil zanlısı Yeğin halen yakalanamadı.

Hülya Şellavcı öldürüldü, zorlama hapsi kararı üç gün sonra çıktı

Ancak İzmir 16. Aile Mahkemesi’nden Şellavcı’nın öldürülmesinden sonra bir karar çıktı. Cinayetin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine "ek karar" düzenleyen mahkeme, sanığın tedbir kararını dört kez ihlâl etmesi nedeniyle toplamda 30 gün zorlama hapisle cezalandırmasına karar verdi.

Cinayeti şifaen öğrenmişler

Kararda, daha önce ret kararı verilmesine karşın talebin yeniden görüşülmesinin gerekçesi şöyle açıklandı:

"Mahkememiz dosyasının zorlama hapsinin değerlendirilmesi duruşması 15 Aralık 2022 tarihine bırakılmış ise de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması İnfaz Masasının 24 Ekim 2022 tarih 2022/40539 tedbir sayılı iki ayrı müzekkeresi ile şifaen alınan bilgilere göre mağdurun vefat ettiğinin bildirildiği ve Kaffar Yeğin hakkında zorlama hapsine karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla dosya ele alındı."

Kararda, savcılığın zorlama hapis talebinin ekinde sanığın tedbir kararını ihlâl etmesine ilişkin emniyette alınan savunmasının gönderildiği de anlatıldı. Karara göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde 18 Ekim’de ifadesi alınan Kaffar Yeğin, tedbir kararına rağmen Hülya Şellavcı’ya mesaj atmasının nedenini, "aralarını düzeltmeye çalışmak" olarak açıkladı. Yeğin, Şellavcı’nın işyerine gitmesinin nedeninin ise "bir arkadaşını ziyaret için gittiği zaman mağdurun iş yerinde kalmış eşyalarını alabilmek" olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Hülya Şellavcı’nın aynı zamanda damadı olan avukat Ensar Aktürk, 16. Aile Mahkemesi Hakimi'ni Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etti.