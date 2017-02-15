Hükümetten uzlaşma: İşveren çalışanların aşı statüsünü öğrenebilecek

Almanya hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), bazı alanlarda işverene, çalışanlarının aşı olup olmadığı bilgisini edinebilmesi konusunda anlaştı. Söz konusu düzenlemeye göre bakımevleri, çocuk yuvaları, okullar ve otel ile benzeri yerlede çalışanlar koronavirüse karşı aşılanıp aşılanmadıkları bilgisini işverenle paylaşmak zorunda olacak. Ancak çalışanlara aşı olup olmadıkları sorulabilecek olsa da çalışanlara aşı olmaları için baskı yapılamayacak.

Almanya'da halihazırda hastaneler ve doktor muayenehanelerinde çalışanlara aşı statüleri sorulabiliyor. Hükümet Pandemiyle Mücadele Yasası'nda ek bir düzenleme yapmayı planlıyor. Meclis Bütçe Komisyonu tarafından onaylanan düzenlemenin, önümüzdeki hafta meclise gelmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanı Spahn: Düzenleme yeterli değil

Bu arada Sağlık Bakanı Jens Spahn Deutschlandfunk Radyosu'na verdiği demeçte, bu düzenlemenin kendisi için yeterli olmadığını dile getirdi. Bakana göre bütün alanlarda işveren tarafından çalışanlara aşı olup olmadıkları sorulabilmeli. "Örneğin büyük bürolarda çalışma koşullarının düzenlenmesi için işverenin çalışanlarıın aşı statüsünü bilmesi önem taşıyor" diyen Bakan sendikaları da bu konuda sorumlu davranmaya çağırarak, "Koalisyon ortağı SPD sendikalardan bu uygulamaya mutlaka 'evet' demesini bekliyor" dedi.

Jens Spahn

Der Spiegel'in haber portalına dademeç veren Spahn bakım personeline aşı olma zorunluluğu getirilmesine karşı olduğunu söyledi ancak aşı olmak istemeyen bakım personelinin yanlış meslek seçtiğini de sözlerine ekledi. Spahn, "Çünkü aşı her şeyden önce onlara güvenen zayıf ve hasta insanları da koruyor" ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de hükümetin aşı statüsü konusunda sağladığı uzlaşmanın yeterli olmadığı görüşünde. Bakan Berlin'de yaptığı açıklamada bu konuda başka adımların da atılması gerektiğini söyleyerek, "Burada çalışan binlerce insanın sağlığının korunması söz konusu" dedi.

Focus dergisinin yaptığı bir ankete göre Almanların çoğu işverenin çalışanlara aşı olup olmadıklarını sormasını olumlu buluyor. Kantar kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankete göre yüzde 66'lık kesim işverenin böyle bir hakka sahip olması gerektiğini söylerken, yüzde 30'luk bir kesim buna karşı çıkıyor.

KNA / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe