Hükümetten "sporda şiddet" yasasını ağırlaştırma sinyali

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yasaklanan fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerinin, "caydırıcılık" açısından yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini, caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz" dedi.

Tunç, "Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların, cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sporda şiddet" yasasıyla ilgili tartışmalar, hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası saha ortasında ev sahibi takım başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişilerce dövülmesinin ardından yeniden alevlenmişti.

Meler'i darp ettiği için tutuklanan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Eski AKP milletvekili Koca ayrıca, partinin MKYK üyelerinin oy birliğiyle verdiği karar sonucunda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Faruk Koca'nın attığı yumruk sonrası yere yığılan Halil Umut Meler, daha sonra da diğer saldırganlarca tekmelenmişti Fotoğraf: Abdurrahman Antakyali/Depo Photo

Ligler 19 Aralık'ta yeniden başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise hakem Meler'e yönelik saldırı sonrası süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu. Söz konusu tarihte Süper Lig'in 17'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Büyükekşi, Süper Lig'de bu hafta sonunda oynanması gereken 16'ncı hafta maçlarının ise 10 Ocak'a ertelendiğini açıkladı. Bu tarihteki Ziraat Türkiye Kupası maçları ise ileri bir tarihte oynanacak.

Meler taburcu edildi

Meler saldırının ardından kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu edildi. Acıbadem Ankara Hastanesi'ndeki tedavisi sona eren Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut, "Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yörübulut, "Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı" dedi.

Collina: Görüntüler korkunç

Meler'e FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'dan da destek geldi.

Meler için "çok iyi bir hakem ve çok iyi bir adam" ifadelerini kullanan Collina, daha önce birçok maçını izlediği ve bu yıl Arjantin'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda birlikte vakit geçirdiklerini belirttiği FIFA kokartlı hakemin "Ankara'da olanları yaşamayı hak etmediğini" söyledi.

Collina, yayımladığı yazılı açıklamada, "Halil Umut'un saldırganlarca tekmelendiği sırada yerde yatarken elleriyle kafasını korumaya çalıştığı anın ve gözünün altındaki morluk görüntüleri korkunç" dedi.

Dünyaca ünlü eski İtalyan hakem, "Verdiği karar yanlış bile olsa bir hakem dövülemez. Bir penaltı yüzünden otomobili bombayla havaya uçurulamaz ya da ateşe verilemez. Maalesef bu bir abartı değil çünkü bazı ülkelerde bunlar da yaşanıyor. Üstelik o kadar da nadiren olmuyor" diye ekledi.

Meler'e verdiği destek için FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya da teşekkür eden Collina, "güzel oyun"u seven herkesi, "kanser" olarak tanımladığı bu şiddet olayları futbolu "öldürmeden" önce acilen sorumluluk alıp harekete geçmeye davet etti.

DW / CÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl bağlanabilirim?