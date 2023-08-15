Hükümetin zam teklifine tepki: KESK greve gidiyor

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 buçuk milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı maaş ve sosyal hakların belirlenmesine yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, işveren tarafı olarak zam teklifini açıkladı.

1 Ağustos'ta başlayan ve 21 Ağustos'a kadar sürecek olan müzakereler kapsamında taraflar ikinci kez bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini 2024'te ilk altı ay için yüzde 14, ikinci ay için ise yüzde 9 olarak açıkladı. Zam teklifi, 2025 yılı için ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olarak açıklandı. Işıkhan, "Böylece 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı. Bakan, "temennilerinin verdikleri teklifle toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalamak olduğunu" söyledi.

Sendikalardan revize çağrısı

Hükümetin teklifine verilen ilk tepkiler ise uzlaşı sinyallerinin oldukça uzağındaydı. Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin açıklamasının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, işveren tarafının teklifinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. "Bu teklif gerçeklerle örtüşen bir teklif değildir" diyen Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılan bu teklifin büyük bir revizyona ihtiyacı vardır. Bu nedenle biz Kamu İşveren Heyeti tarafından piyasa gerçekleri ile örtüşen, hayatın gerçekleri ile bağdaşan bir teklifle gelmesini bekliyoruz. Çarşı ve pazarın durumu, ülkenin ekonomik gerçekleri ve son yıllarda alım gücü en çok düşen kesimin memur ve memur emeklileri olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında teklif edilen bu zam oranının kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizin arkasındayız. Bu ekonomik gerçeklere karşın teklif edilen bu zam oranını kabul etmeyeceğimizi şimdiden ilan ediyoruz."

Memur-Sen'in açıklamasında da, "Kamu işvereninin teklfini kabul etmiyor, gerçekçi bir teklif istiyoruz" denildi. Açıklamada, "Kamu görevlileri olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 bin TL vaadinin karşılığını bulması için önce eksik uygulanan bin 650 TL'nin tazmin edilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, yaptığı basın açıklamasında, "Kamu işvereninden beklediğimiz teklif, 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi" ifadelerini kullandı. Yalçın, "Kamu İşveren Heyetine tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmek ve sıkışmış olan zamanı çok daha verimli kullanarak takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine taşımak için olağanüstü gayret göstermesidir" diye konuştu.

KESK: 16 Ağustos'ta iş bırakıyoruz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK) ise grev duyurusu geldi. "16 Ağustos'ta iş bırakıyoruz" denen KESK'in açıklamasında, "İktidar, yandaş konfederasyonların sessizliğinden de güç alarak milyonlarca kamu emekçisinin haklarını gasp etmektedir. Kamu emekçileri ve emeklilere sefalet koşulları dayatılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Ne TÜİK rakamlarınız ne de yıl sonu enflasyon tahmininiz. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek" diyen KESK, iktidarın zam teklifine karşı tüm kamu emekçilerine grev çağrısında bulundu. KESK'in çağrısında "Emeğimizin çalınmasına, ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik haklarımızın gaspına, sarı sendikalara karşı gelin haklarımız için birlikte mücadele edelim" denildi.

Hükümetin açıkladığı teklifi kabul etmelerinin asla mümkün olmadığını belirten KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, "Bizler KESK olarak taleplerimizin karşılanmaması halinde ikinci teklifin sunulacağı 17 Ağustos'a kadar üretimden gelen gücümüzü kullanarak 16 Ağustos'ta bir günlük iş bırakıyoruz. Tüm kamu emekçilerini bu iş bırakmaya sahip çıkmaya, güç vermeye çağırıyoruz" dedi.

"Enflasyon farkı yerine enflasyona göre maaş verin"

Teklife, sendikaların yanı sıra muhalefetten de tepki geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, memura verilen zam teklifini eleştirerek, "Merkez Bankası Başkanı, daha bundan 10 gün önce 2024 yılı enflasyonu yüzde 33 olacak dememiş miydi? Buradan bir kere daha söylüyorum, bunlarda ne insaf ne de izan kalmış. Enflasyon farkı verecekmiş… Enflasyon farkı vereceğine, hedeflediğin enflasyona göre maaşı ver. Aylığı ver" diye konuştu.

DW/SÖ,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?