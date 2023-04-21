Hükümetin ücretsiz doğal gaz kararı kamuoyunu ikiye böldü

Erdoğan'ın seçimlere kısa süre kala açıkladığı ücretsiz doğal gaz kararı, kamuoyunu bir kez daha ikiye böldü. Muhalefet, açıklanan indirimin, doğal gaza uzun süredir yapılan zamların etkisini hafifletemeyeceğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazın bir yıl süreyle ücretsiz verileceğini, bir ay boyunca da konutların tüm doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını duyurmasının yankıları sürüyor.

Erdoğan'ınseçimlere üç hafta kala açıkladığı ücretsiz doğal gaz kararı, kamuoyunun farklı kesimlerinde farklı tepkilere yol açtı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı alınan kararı memnuniyetle karşılarken, muhalefet açıklanan indirimin Türkiye'de doğal gaza uzun süredir yapılan zamların vatandaşa yüklediği maddi yükü hafifletmeye yetmeyeceğini savundu.

Kılıçdaroğlu: Panik, halkın yararınaysa iyidir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın" diye ekledi.

Gelecek Partisi: Kısa süreli rahatlama sağlar

Karadeniz doğal gazının keşfedilmesinde emeği geçen herkesi tebrik eden ve iktidarın doğal gaz fiyatlarıyla ilgili kararını "sevindirici" bulan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise, "Her ne kadar seçim nedeniyle konutlarda doğalgaz kullanımının 1 ay boyunca tamamen, 1 yıl boyunca ise 25 metreküpe kadar ücretsiz olması yoksulluk altında ezilmiş milletimiz için kısa bir süre rahatlama sağlayacak olsa da, daha güzel olanı bu destekleri sağlarken, üstüne geçtiğimiz yıldan bu yana 2 kattan fazla artmış doğalgaz fiyatlarını bir süre dondurmak olurdu" açıklamasında bulundu.

"Ayrıca Türkiye'yi yeniden ciddi bir ekonomik aktör haline getirebilmenin yolu, seçim nedeniyle panik ve korkuyla verilen vaatler değil, milletimizin satın alma gücünü yükseltecek kapsamlı bir politika bileşimini uygulamaktır" ifadelerini kullanan Özcan, "Millet ittifakı olarak seçime endeksli sadece önümüzdeki 1 ayı değil, çocuklarımızın önündeki nice yılları refah içinde geçirebilmesini sağlayacak güçlü bir ekonomi yönetimini hedefliyoruz" diye ekledi.

"155 lira eder"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada doğalgaz fiyatları 6.8’den 2,2 seviyesine düştü. Bizde yapılan zamlar aynen duruyor. AKP diyor ki ayda 25 m3 bedava. 155 lira eder. 1 kilo kaşar alamazsınız. Bunu da “enerji bağımsızlığı” diye pazarlıyorlar. Milletimize helali hoş olsun. Her yerden soydular, hakkınızdır" dedi.

Açıklanan karara tepki veren isimler arasında eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş da vardı:

Aylık ortalama 25 metreküpe tekabül eden ücretsiz doğal gaz kullanımın hanelerin yıllık doğal gaz tüketiminin yüzde 3'ünü oluşturacağına vurgu yapıldı.

Siyaset bilimci Seda Demiralp ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarıyla karşılaştırma yaparak değerlendirmede bulundu:

Ücretsiz doğal gaz kararı sonrası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ın açıklamasından birkaç saat önce sarf ettiği "Hükümet doğal gaz verecekti, verdi mi?" sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor" demişti.

Erdoğan ayrıca, "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

DW/CÖ,HT

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