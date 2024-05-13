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Hükümet kamuda tasarruf paketini açıkladı

13 Mayıs 2024

Türkiye'deki ekonomik krize rağmen kamu harcamalarında tasarrufa gidilmediği gerekçesiyle eleştirilen hükümet, bu yönde atılacak adımları içeren paketi açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekFotoğraf: DHA

Hükümet, kamu harcamalarında tasarruf yapılmasına yönelik adımları içeren paketi açıkladı.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" adı verilen paket, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Beştepe'deki basın toplantısında konuşan Yılmaz, "hazırlıkları son aşamaya gelen" genelge taslağının bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını duyurdu.

Açıklanan paket, kamu yatırımlarında zorunlu hâller dışında yeni proje kabul edilmemesini içeriyor. Tasarruf paketi, temsil ve tanıtma ödeneklerinde de bu yıldan itibaren yüzde 25 kesinti yapılmasını öngörüyor.

Taşıtlar

Kamudaki taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesini de hedefleyen pakette, "3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması", "bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması", "mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması", "ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi" ve "savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması" gibi tasarruf önlemleri bulunuyor.

Kamu binaları

Tasarruf paketinde kabu binalarına ilişkin harcamalar konusunda ise "deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/ yapımının 3 yıl süreyle durdurulması", "yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması", "doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması" ve "savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması" dâhil çeşitli adımlar atılacağı ifade ediliyor.

Üç yıl boyunca kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılacağının duyurulduğu pakette, "kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi" yönündeki hedeften de bahsedilerek "home office" düzenine geçişe yönelik çalışmaların da sinyali veriliyor.

Enerji ve atık yönetimi

Hükümetin hazırladığı pakette, "sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması", "kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması" ve "ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hâle getirilmesi" gibi tasarruflar da yer alıyor.

Hizmet içi eğitim ve yurt dışı geçici görevler konusunda alınacak tasarruf tedbirleri arasında ise "hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması", "yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması" ve "yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması" bulunuyor.

Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmeyeceğinin belirtildiği pakette, "ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin" yasaklanacağı ve "zorunlu hâller hariç, demirbaş alımlarının üç yıl süreyle durdurulacağı" ifade ediliyor.

Haberleşme ve iletişim giderlerine ilişkin tedbirler arasında "e-yazışma sistemine geçişin tamamlanması", "tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması", "kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması" ve "yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması" yer alıyor.

Yılmaz'dan tüm partilere çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklanan paketle ilgili olarak "Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, "Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" diye ekledi.

Ekonomistlerden ilk tepkiler

Ekonomist Mahfi Eğilmez, açıklanan paketle ilgili değerlendirmesinde, "Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz. Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz" dedi.

Mustafa Sönmez, "Tasarruf, göz boyamaca. Samimi olsalar ek bütçe yapar, ödenekleri yasa ile kısarlardı. Yıl başlarken 2.4 trilyon açık verecek bütçe yapıyorsun. Şimdi tasarrufa gidiyorsan adını koyacaksın, yeni bir bütçe ile küçüleceksin Önce harca de, sonra laf ile tasarruf et! Kim ciddiye alır!" yorumunda bulundu.

Murat Muratoğlu ise hükümetin duyurduğu paketi "Normal bir ülkede olması gerekenleri 'tasarruf' diye böyle yuttururlar adama!" diyerek eleştirdi.

DW/CÖ,EC

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