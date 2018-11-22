Hükümet danışmanlara 1,2 milyar euro ödedi

Sol Parti milletvekili Matthias Höhn'ün soru önergesi üzerine Almanya Maliye Bakanlığı'nın Başbakanlık ile 14 Federal Bakanlıkta yaptığı araştırmaya göre hükümet, 2006 yılından bu yana 6 binin üzerinde danışmanlık hizmeti aldığı dış kaynaklara 1 milyar 200 milyon euro ödedi. Bilirkişi raporları Maliye Bakanlığı'na 258 milyon, İçişleri Bakanlığı'na ise 208 milyon euroya mal oldu. Başbakanlık 4 milyon, Sağlık Bakanlığı ise 6 milyon 100 bin euro ile dış ekspertize en az para ödeyen bakanlıklar oldu.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı milletvekili Bettina Hagedorn soru önergesine verdiği yanıtta, bilirkişi raporlarıyla ilgili dosyaların yasalar uyarınca beş yıldan fazla muhafaza edilmemesi nedeniyle rakamların eksik olduğunu ve karşılaştırılamayacağını söyledi. 2014 yılından önceki danışmanlık hizmetleriyle ilgili kayıtların tam olmadığını belirten Hagedorn, bilirkişilik hizmetleriyle "destekleyici çalışmalar" arasında ayrım yapmak gerektiğini de ifade etti.

Savunma Bakanlığı'na komisyon araştırması

Muhalefet hükümetin dış danışmanlara ödediği bedelle ilgili güvenilir istatistiklerin olmamasını eleştirdi. Sol Parti milletvekili Höhn hükümetin açıkladığı milyarlık tutarın "buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu ve "hükümetin dışarıya ne kadar para ödendiğini perdelemek için her türlü yola başvurduğunu" savundu.

Tam kayıtların bulunduğu 2014'ü izleyen yıllarda dış danışmanlara yapılan ödemelerin önemli oranda arttığı görüldü. Maliye Bakanlığı toplam ödemelerin 2014–2017 yılları arasında 63 milyondan 248 milyon euroya çıktığını açıkladı.

Hükümetin şirket danışmanları ve özel bilirkişilerle çalışması eleştirilere yol açıyor. Danışma hizmetlerinin pahalı olduğu, toplam 20 bin kişinin görevlendirildiği bakanlıkların dışarıdan ekspertiz almasına ihtiyaç olmadığı ve bakanlık çalışmalarının dışardan yönlendirilme tehlikesinin bulunduğu öne sürülüyor.

Federal Savunma Bakanlığı'nın özel danışmanlarla yaptığı çalışmalar meclis özel komisyonunda ele alınacak. Bakanlık ihale hatası yapıldığı ve adam kayırıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Maliye Bakanlığı istatistiklerinde Savunma Bakanlığı'nın 2006 yılından bu yana danışmanlık hizmetlerine 34 milyon euro ödediği belirtiliyor. Bakanlık Aralık ayında verilen bir başka soru önergesinde bilirkişi ve danışmanlık giderlerinin 207 milyon euroyu bulduğunu açıklamıştı.

DW, dpa/AG, BK

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