Hâkim karşısına çıkan Trump suçlamaları reddetti

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesiyle açılan davada hâkim karşısına çıktı. Trump yaklaşık 30 dakika süren duruşmada kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Özel Savcı Jack Smith'in hazırladığı 45 sayfalık iddianamede Trump'a, ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasını engelleyerek ABD'yi dolandırma ve seçmenleri adil seçim hakkından yoksun bırakma suçlaması yöneltiliyor.

Mahkemede sulh yargıcı Moxila Upadhyaya'nın kendisine yöneltilen dört ayrı suçlamayı ve olası azami hapis cezalarını okumasının ardından söz alan Trump, "Suçsuzum" dedi.

77 yaşındaki eski ABD Başkanı iki ayrı ceza davasında daha yargılanıyor.

​​Trump Washington'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına bir açıklamalarda bulundu Fotoğraf: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

"Amerika için çok üzücü"

Trump, Washington'daki duruşma sonrasında özel jetiyle kentten ayrılmadan önce Reagan National Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkında açılan davaların siyasi olduğunu öne sürdü.

"Bu Amerika için çok üzücü bir gün" diyen Trump, "Bu, Cumhuriyetçilerin (başkan adaylığı) ön seçimlerinde çok ama çok önemli bir farkla önde giden ve Biden'ın bir hayli önünde olan bir kişiye yapılan zulümdür" ifadelerini kullandı.

"Eğer onu yenemiyorsanız o zaman ona zulmedersiniz ya da onu yargılarsınız" diyen Trump, "Amerika'da bunun olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Trump'a, "Amerika Birleşik Devletleri hükümetini dolandırmak için komplo kurmak", "Resmi işlemi engellemek", "Resmi işlemi engelleme girişiminde bulunmak" ve "Haklara karşı komplo kurmak" olmak üzere dört ayrı suçun isnat edildiği iddianamede, Trump'ın komplosuna iştirak eden altı kişi olduğu ileri sürülüyor. Adı verilmeyen bu kişilere ise herhangi bir suçlama yöneltilmiyor.

Trump iddianamede ne ile suçlanıyor?

İddianamede Trump'ın yedi eyalette sahte aday listeleri organize ettiği, seçim sonuçlarına ilişkin yalan söylediği, yakın danışmanlarının kendine, sonuçların meşru olduğunu defalarca ifade ettiği, buna rağmen Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin bilerek yanlış iddialarda bulunduğu ileri sürülüyor. Bu çabaları başarısız olunca dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarının onaylanmasına izin vermemesi için baskı yaptığı belirtiliyor. ABD Kongre Binası önündeki karışıklıklarından faydalanmaya çalıştığı iddia edilen Trump'ın, danışmanlarının sakinleştirici bir mesaj vermesi yönündeki çağrılarını da reddettiği iddia ediliyor.

Trump destekçileri 6 Ocak 2021 tarihinde Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasını engellemek için ABD Kongre Binası'nı basmıştı. Baskınla ilgili olarak binden fazla kişi hakkında dava açıldı.

AFP / EC,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?